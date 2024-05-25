Воздушная тревога в Украине ночью 25 мая

В Украине снова угроза ракетных ударов
Воздушная тревога ночью, 25 мая, снова распространяется по областям Украины. Ракетная опасность объявлена в центральных и северо-восточных регионах страны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога ночью 25 мая
По состоянию на 03:26 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях.
По состоянию на 03:34 военные сообщили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, ночью, 25 мая, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов России в Слободском районе города частично разрушен лицей и повреждена многоэтажка.
Также мы писали, что днем, 24 мая, российские захватчики в очередной раз нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!