Воздушная тревога в Украине ночью 25 мая

Россия атакует Украину ракетами Фото иллюстративное: focus.ua

Воздушная тревога ночью, 25 мая, снова распространяется по областям Украины. Ракетная опасность объявлена в центральных и северо-восточных регионах страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога ночью 25 мая

По состоянию на 03:26 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Скриншот alerts.in.ua

По состоянию на 03:34 военные сообщили об отбое воздушной тревоги.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Напомним, ночью, 25 мая, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов России в Слободском районе города частично разрушен лицей и повреждена многоэтажка.

Также мы писали, что днем, 24 мая, российские захватчики в очередной раз нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области.