Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине снова угроза ракетных ударов arrow

В Украине снова угроза ракетных ударов

25 мая 2024 03:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине ночью 25 мая
Россия атакует Украину ракетами Фото иллюстративное: focus.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога ночью, 25 мая, снова распространяется по областям Украины. Ракетная опасность объявлена в центральных и северо-восточных регионах страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога ночью 25 мая

По состоянию на 03:26 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог в Украине 25 мая
Скриншот alerts.in.ua

По состоянию на 03:34 военные сообщили об отбое воздушной тревоги.

Отбой воздушной тревоги ночью 25 мая
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Напомним, ночью, 25 мая, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов России в Слободском районе города частично разрушен лицей и повреждена многоэтажка.

Также мы писали, что днем, 24 мая, российские захватчики в очередной раз нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области.

взрыв
обстрелы
воздушная тревога
ракетный удар
угроза

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца