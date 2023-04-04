В украинской разведке считают, что в ликвидации Татарского виноват путин

Владлен Татарский

В Главном управлении разведки Украины считают, что в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского виноват российский диктатор владимир путин. В ГУР отметили, что оккупантам будет значительно безопаснее в украинских тюрьмах, чем в рф.

Об этом сказал официальный представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Владлена Татарского убил путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность (лежит) на путине и на всем его рашистском режиме, и за все более 175 тысяч уничтоженных рашистов, и за других уничтоженных предателей, независимо от того, погибли ли они из-за "досадной случайности", получили ли справедливый приговор от внутренних сил сопротивления или государства Украина", — подчеркнул Юсов.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв.

Также мы писали, в россии спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарью Трепову. Ее подозревают в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Добавим, в сети показали последние мгновения жизнь российского пропагандиста Владлена Татарского. На видео можно увидеть, как девушка передает ему статуэтку со взрывчаткой.