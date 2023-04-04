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В українській розвідці вважають, що в ліквідації Татарського винен путін

4 квітня 2023 17:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Владлен Татарський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Головному управлінні розвідки України вважають, що в ліквідації пропагандиста Владлена Татарського винен російський диктатор володимир путін. У ГУР зазначили, що окупантам буде значно безпечніше в українських в'язницях, ніж в рф.

Про це сказав офіційний представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Владлена Татарського вбив путін, коли вторгся в Україну і почав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. І персональна відповідальність (лежить) на путіні та на всьому його рашистському режимі, і за всі понад 175 тисяч знищених рашистів, і за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи вони загинули через "прикру випадковість", чи отримали справедливий вирок від внутрішніх сил опору чи держави Україна", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в одному із кафе в Петербурзі (росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух

Також ми писали, у росії спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дарью Трьопову. Її підозрюють у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

Додамо, у мережі показали останні миті життя російського пропагандиста Владлена Татарського. На відео можна побачити, як дівчина передає йому статуетку з вибухівкою.

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