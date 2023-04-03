ФСБ повідомила про затримання підозрюваної у ліквідації Татарського: деталі

Ліквідований у Санкт-Петербурзі медіапропагандист Татарський

У росії спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дарью Трьопову. Її підозрюють у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Затримання підозрюваної

Російські спецслужби заявили, що затримали підозрювану в успішному замаху на військового пропагандиста Владлена Татарського.

Затримана була Дарья Трєпова, яка і вважалася учасницею ліквідації.

Деталі справи

Спочатку ЗМІ повідомили, що дівчину затримали на зйомній квартирі у Виборгському районі Санкт-Петербурга.

Пізніше стало відомо, що це була квартира знайомого чоловіка Трєпової. Будинок, в якому розташована ця оселя, була оточена поліцією ще о шостій годині ранку.

Підозрювана у ліквідації Владлена Татарського, як написало видання “Фонтанка”, приїхала до Санкт-Петербурга із Москви.

У "північній столиці" росії вона нібито не планувала залишатися — у неї були придбані квитки до Узбекистану.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову.

Фото з російських ЗМІ