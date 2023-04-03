ФСБ повідомила про затримання підозрюваної у ліквідації Татарського: деталі
У росії спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дарью Трьопову. Її підозрюють у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Затримання підозрюваної
Російські спецслужби заявили, що затримали підозрювану в успішному замаху на військового пропагандиста Владлена Татарського.
Затримана була Дарья Трєпова, яка і вважалася учасницею ліквідації.
Деталі справи
Спочатку ЗМІ повідомили, що дівчину затримали на зйомній квартирі у Виборгському районі Санкт-Петербурга.
Пізніше стало відомо, що це була квартира знайомого чоловіка Трєпової. Будинок, в якому розташована ця оселя, була оточена поліцією ще о шостій годині ранку.
Підозрювана у ліквідації Владлена Татарського, як написало видання “Фонтанка”, приїхала до Санкт-Петербурга із Москви.
У "північній столиці" росії вона нібито не планувала залишатися — у неї були придбані квитки до Узбекистану.
Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.
З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.
А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову.
Фото з російських ЗМІ