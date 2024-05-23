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В Украину вернули 13 детей, которых принудительно депортировали россияне

23 мая 2024 21:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украину вернули 13 детей, которых принудительно депортировали россияне
Дети которых были возвращены из оккупированных регионов и РФ. Фото: Дмитрий Лубинец
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Украину удалось вернуть еще 13 украинских детей. Семеро вывезены с временно оккупированных территорий, еще шестерых вернули из РФ в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram в четверг, 23 мая.

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Возвращение детей в Украину

"Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты", — отметил Лубинец.

Истории детей вызывают возмущение действиями оккупантов. Омбудсмен привел пример 15-летней девочки из Мариуполя, пережившей ужасные события.

В ее дом попал российский танк, поэтому она с мамой нашла убежище в церкви, пока от обломков ракеты девочка не получила ранения головы (чем мог провиниться этот ребенок?). Семье это удалось сделать ", — рассказал Лубинец.

  • В Украину вернули 13 детей, которых принудительно депортировали россияне - фото 1
    Дети которых были возвращены из оккупированных регионов и РФ. Фото: Дмитрий Лубинец
  • В Украину вернули 13 детей, которых принудительно депортировали россияне - фото 2
    Дети которых были возвращены из оккупированных регионов и РФ. Фото: Дмитрий Лубинец
  • В Украину вернули 13 детей, которых принудительно депортировали россияне - фото 3
    Дети которых были возвращены из оккупированных регионов и РФ. Фото: Дмитрий Лубинец
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Омбудсмен подчеркивает, что этот результат достигнут при посредничестве Катара.

"В очередной раз подчеркиваю, что Украина готова к возвращению каждого и будет оказывать базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. А правоохранители зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали наши дети", — говорится в сообщении омбудсмена.

В Украину вернули 13 детей, которых принудительно депортировали россияне - фото 4
Скринщот сообщения Дмитрия Лубинеца

Ранее Лубинец заявил, что Кабинет Министров одобрил постановление "Об утверждении Порядка выявления и возвращения детей, депортированных или принудительно перемещенных в результате вооруженной агрессии РФ против Украины". Документ направлен на сотрудничество в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты детей.

Напомним, что на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонской области вернули еще шестерых детей. В свою очередь уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук назвала приблизительную цифру депортированных из Украины детей.

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