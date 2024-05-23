В Україну повернули 13 дітей, яких примусово депортували росіяни

Діти, яких повернули з окупованих регіонів і РФ. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

До України вдалося повернути ще 13 українських дітей. Сімох вивезено з тимчасово окупованих територій, ще шістьох повернули з РФ у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram в четвер, 23 травня.

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Повернення дітей до України

"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти", — зазначив Лубінець.

Історії дітей викликають обурення діями окупантів. Омбудсмен навів приклад 15-річної дівчинки з Маріуполя, яка пережила жахливі події.

"В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина?). Після численних спроб та дій заради того, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити", — розповів Лубінець.

Діти, яких повернули з окупованих регіонів і РФ. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Діти, яких повернули з окупованих регіонів і РФ. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Діти, яких повернули з окупованих регіонів і РФ. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram 1 / 3

Омбудсмен підкреслює, що цього результату досягнуто за посередництва Катару.

"Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", — йдеться в повідомленні омбудсмена.

Скринщот допису Дмитра Лубінця

Раніше Лубінець заявив, що Кабінет Міністрів схвалив постанову "Про затвердження Порядку виявлення та повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії РФ проти України". Документ спрямований на співпрацю в пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту дітей.

Нагадаємо, що на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області повернули ще шістьох дітей. Своєю чергою радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук назвала приблизну цифру депортованих з України дітей.