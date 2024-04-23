В Украину прибыли литовские бронемашины M577

Бронемашина M577. Фото: kam.lt

Литва объявила о передаче Украине партии командно-штабных бронированных машин M577. Они уже прибыли в страну.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы во вторник, 23 апреля.

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В ведомстве отметили, что партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля. Пока неизвестно точное количество транспортных средств.

Минобороны Литвы сообщило, что в течение 2024 года уже предоставило Украине помощь на сумму 84 миллиона евро и имеют целью сохранить эту динамику.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился в Киеве с военным руководством Литвы. Речь идет о Главнокомандующем Вооруженных силах Вальдемарасе Рупшисе и начальнике Генштаба Миндаугаса Степонявичюсе.

Также Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В частности, он включает в себя легкий штурмовик L-39ZA Albatros.