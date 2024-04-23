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В Україну прибули литовські бронемашини M577

23 квітня 2024 14:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україну прибули литовські бронемашини M577
Бронемашини M577. Фото: kam.lt
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Литва оголосила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин M577. Вони вже прибули в країну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви у вівторок, 23 квітня.

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У відомстві зазначили, що партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня. Наразі невідомо точної кількості транспортних засобів.

Міноборони Литви повідомило, що протягом 2024 року вже надало Україні допомогу на суму 84 мільйони євро і мають на меті зберегти цю динаміку.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся в Києві з військовим керівництвом Литви. Йдеться про Головнокомандувача Збройних сил Вальдемараса Рупшіса та начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса.

Також Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros. 

Міноборони
Литва
військова допомога
Україна
військова техніка

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