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В Украину прибыл с визитом премьер Ирландии

19 июля 2023 14:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украину прибыл с визитом премьер Ирландии
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 19 июля, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести с ним переговоры по безопасности, политическому и экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

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"Приветствую в Украине Главу Правительства Ирландии Лео Варадкара. Сегодня проведем важные переговоры: безопасность, политическое взаимодействие, справедливость для Украины и наше экономическое взаимодействие. Хотя Ирландия является нейтральной страной, эта нейтральность не означает безразличие, и это очень важно. Спасибо за всю поддержку!" — написал Зеленский.

Премьер Ирландии посетил Бучу

Также премьер-министр Ирландии посетил г. Бучу на Киевщине. Там генеральный прокурор Андрей Костин показал места российских преступлений в Буче.

"Сегодня Буча — свободный и безопасный город. Но мы никогда не забудем о страшных массовых убийствах мирных людей, которые совершали здесь российские войска", — сказал Костин Лео Варадкару.

  • Премьер-министр Ирландии в Буче. Фото: Офис Генерального прокурора\Telegram
  • Премьер-министр Ирландии в Буче. Фото: Офис Генерального прокурора\Telegram
  • Премьер-министр Ирландии в Буче. Фото: Офис Генерального прокурора\Telegram
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Во время визита генпрокурор рассказал премьеру Ирландии, что в Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам.

"Украина имеет две основные цели: остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности РФ за международные преступления. Кремлевский режим представляет угрозу всему миру. Поэтому весь мир должен действовать совместно и скоординированно, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все совершенное ими зло", — сказал Костин.

Напомним, Владимир Зеленский после ночной атаки приказал усилить защиту портовой инфраструктуры.

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