В Україну прибув з візитом прем'єр Ірландії

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар та президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У середу, 19 липня, в Україну з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Президент України Володимир Зеленський планує провести з ним переговори щодо безпеки, політичної та економічної співпраці.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

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"Вітаю в Україні Главу Уряду Ірландії Лео Варадкара. Сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія. Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!" — написав Зеленський.

Прем'єр Ірландії відвідав Бучу

Також прем'єр-міністр Ірландії відвідав м. Бучу, що на Київщині. Там генеральний прокурор Андрій Костін показав місця російських злочинів у Бучі.

"Сьогодні Буча — вільне й безпечне місто. Та ми ніколи не забудемо про страшні масові вбивства мирних людей, які чинили тут російські війська", — сказав Костін Лео Варадкару.

Прем'єр-міністр Ірландії у Бучі. Фото: Офіс Генерального прокурора\Telegram

Прем'єр-міністр Ірландії у Бучі. Фото: Офіс Генерального прокурора\Telegram

Прем'єр-міністр Ірландії у Бучі. Фото: Офіс Генерального прокурора\Telegram 1 / 3

Під час візиту генпрокурор розповів прем'єру Ірландії, що у Бучанському районі було вбито понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур.

"Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності рф за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло", — сказав Костін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після нічної атаки наказав посилити захист портової інфраструктури.