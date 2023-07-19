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В Україну прибув з візитом прем'єр Ірландії

19 липня 2023 14:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україну прибув з візитом прем'єр Ірландії
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар та президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 19 липня, в Україну з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Президент України Володимир Зеленський планує провести з ним переговори щодо безпеки, політичної та економічної співпраці. 

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський

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Прем'єр Ірландії прибув в Україну

"Вітаю в Україні Главу Уряду Ірландії Лео Варадкара. Сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія. Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!" — написав Зеленський. 

Прем'єр Ірландії відвідав Бучу

Також прем'єр-міністр Ірландії відвідав м. Бучу, що на Київщині. Там генеральний прокурор Андрій Костін показав місця російських злочинів у Бучі.

"Сьогодні Буча — вільне й безпечне місто. Та ми ніколи не забудемо про страшні масові вбивства мирних людей, які чинили тут російські війська", — сказав Костін Лео Варадкару. 

  • Прем'єр-міністр Ірландії у Бучі. Фото: Офіс Генерального прокурора\Telegram
  • Прем'єр-міністр Ірландії у Бучі. Фото: Офіс Генерального прокурора\Telegram
  • Прем'єр-міністр Ірландії у Бучі. Фото: Офіс Генерального прокурора\Telegram
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Під час візиту генпрокурор розповів прем'єру Ірландії, що у Бучанському районі було вбито понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур.

"Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності рф за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло", — сказав Костін. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський після нічної атаки наказав посилити захист портової інфраструктури.

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