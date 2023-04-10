В Украину удалось вернуть 24 ребенка из Херсона, которых похитили оккупанты

Дети, которых вернули домой из россии. Фото: Херсонская ОВА

В понедельник, 10 апреля, домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и снимались в пропагандистских репортажах.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Как известно, детей удалось вернуть благодаря волонтерам Благотворительного фонда Save Ukraine. Помощь в перевозке детей оказала "Укрзализныця".

По информации волонтеров, это одна из самых сложных спасательных миссий.

"Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. При всех испытаниях и пережитом главном, что теперь дети в безопасности, со своими родными", — отмечается в сообщении.

В Херсоне детей встретил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он пообщался с малышами и вручил им подарки.

Напомним, оккупанты массово вывозят украинских детей в россию. Дети получают психологические и физические травмы. Над ними издеваются, избивают. В частности, есть случаи избиения за отказ слушать и петь российский гимн.