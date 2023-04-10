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В Україну вдалося повернути 24 дитини з Херсонщини, яких викрали окупанти

10 квітня 2023 14:14
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В Україну вдалося повернути 24 дитини з Херсонщини, яких викрали окупанти
Діти, які повернулись додому з російського утримування. Фото: Херсонська ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 10 квітня, додому на Херсонщину повернули 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Дітей годинами допитували росіяни і зніматись у пропагандистських репортажах.

Про це повідомили в Херсонській ОВА

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Повернення додому українських дітей

Як відомо, дітей вдалося повернути завдяки волонтерам Благодійного фонду "Save Ukraine". Допомогу у перевезенні дітей надала "Укрзалізниця".

За інформацією волонтерів, це одна із найскладніших рятувальних місій.

"Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. Попри всі випробування та пережите головне, що тепер діти у безпеці, зі своїми рідними", — зазначається у повідомленні.

У Херсоні діток зустрів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він поспілкувався з малечею та вручив їм подарунки.

Нагадаємо, окупанти масово вивозять українських дітей до росії. Діти отримують психологічні та фізичні травми. Над ними знущаються, б'ють. Зокрема, є випадки побиття за відмову слухати та співати російський гімн.

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