В Україну вдалося повернути 24 дитини з Херсонщини, яких викрали окупанти

Діти, які повернулись додому з російського утримування. Фото: Херсонська ОВА

У понеділок, 10 квітня, додому на Херсонщину повернули 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Дітей годинами допитували росіяни і зніматись у пропагандистських репортажах.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Як відомо, дітей вдалося повернути завдяки волонтерам Благодійного фонду "Save Ukraine". Допомогу у перевезенні дітей надала "Укрзалізниця".

За інформацією волонтерів, це одна із найскладніших рятувальних місій.

"Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. Попри всі випробування та пережите головне, що тепер діти у безпеці, зі своїми рідними", — зазначається у повідомленні.

У Херсоні діток зустрів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він поспілкувався з малечею та вручив їм подарунки.

Нагадаємо, окупанти масово вивозять українських дітей до росії. Діти отримують психологічні та фізичні травми. Над ними знущаються, б'ють. Зокрема, є випадки побиття за відмову слухати та співати російський гімн.