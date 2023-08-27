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В Украину удалось вернуть еще одного ребенка из оккупированной части Херсонищины

27 августа 2023 18:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украину удалось вернуть еще одного ребенка из оккупированной части Херсонищины
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук вместе с 14-летним мальчиком, которого удалось вернуть. Фото: МинРеинтеграции\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С временно оккупированной территории Херсонщины удалось вернуть еще одного ребенка, которого похитили российские оккупанты — 14-летнего мальчика Ивана. Весь процесс возвращения длился 22 дня.

Об этом сообщает МинРеинтеграции.

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Как удалось вернуть ребенка

Известно, что в начале августа на горячую линию Минреинтеграции обратилась женщина. Она рассказала, что на временно оккупированной части Херсонщины живет 14-летний мальчик Иван. Его опекала бабушка, а после ее смерти оккупанты хотели оформить ребенка в детский дом.

Внутренне перемещенная семья из Херсона, которая сейчас проживает в Киевской области, захотели взять опеку над парнем. Отмечается, что они знали Ивана еще до переезда, однако самостоятельно забрать его с оккупированной территории не смогли.

Так, МинРеинтеграции совместно с "Украинской сетью за права ребенка" помогли вернуть ребенка с оккупированной Херсонщины. Весь процесс возвращения длился 22 дня.

Напомним, в Украину удалось вернуть еще 11 детей, находившихся на территории России и на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.

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