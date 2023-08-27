В Україну вдалося повернути ще одну дитину з окупованої частини Херсонищини

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук разом з 14-річним хлопчиком, якого вдлося повернути. Фото: МінРеінтеграції\Telegram

З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще одну дитину, яку викрали російські окупанти, — 14-річного хлопчика Івана. Весь процес повернення тривав 22 днів.

Про це повідомляє МінРеінтеграції.

Читайте також:

Як вдалося повернути дитину

Відомо, що на початку серпня на гарячу лінію Мінреінтеграції звернулася жінка. Вона розповіла, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини мешкає 14-річний хлопчик Іван. Над ним опікувалася бабуся, а після її смерті окупанти хотіли оформити дитину у дитячий будинок.

Внутрішньо переміщена сім'я з Херсонщини, яка нині проживає у Київській області, захотіли взяти опіку над хлопцем. Зазначається, що вони знали Івана ще до переїзду, однак самостійно забрати його з окупованої території не змогли.

Відтак, МінРеінтеграції спільно з "Українською мережею за права дитини" допомогли повернути дитину з окупованої Херсонщини. Весь процес повернення тривав 22 дні.

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей.