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В Запорожской области оккупанты проводят полномасштабную мобилизацию, — Федоров

5 ноября 2023 14:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожской области оккупанты проводят полномасштабную мобилизацию, — Федоров
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Слово и дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На оккупированной территории Запорожья началась полномасштабная мобилизация. Это может быть стартом всеобщего призыва мужчин в армию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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Мэр Мелитополя отметил, что россияне мужчинам, приходящим получать российские паспорта, сразу выдают повестки в военкоматы.

"На этой неделе мы уже точно можем сказать о старте мобилизации на ТОТ", — добавил Федоров.

Ранее мы сообщали, что в России заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет. За это будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

Между тем обычные жители РФ жалуются на российские власти из-за того, что призывников (возраст от 18 лет) поселяют вместе с заключенными отряда "Шторм".

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