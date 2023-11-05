В Запорожской области оккупанты проводят полномасштабную мобилизацию, — Федоров
На оккупированной территории Запорожья началась полномасштабная мобилизация. Это может быть стартом всеобщего призыва мужчин в армию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.
Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
Оккупанты проводят мобилизацию на Запорожье
Мэр Мелитополя отметил, что россияне мужчинам, приходящим получать российские паспорта, сразу выдают повестки в военкоматы.
"На этой неделе мы уже точно можем сказать о старте мобилизации на ТОТ", — добавил Федоров.
Ранее мы сообщали, что в России заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет. За это будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.
Между тем обычные жители РФ жалуются на российские власти из-за того, что призывников (возраст от 18 лет) поселяют вместе с заключенными отряда "Шторм".
Читайте Новини.LIVE!