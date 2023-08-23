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Росіяни скаржаться на владу через заселення молодих призовників до "зеків", — ГУР

23 серпня 2023 21:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни скаржаться на владу через заселення молодих призовників до "зеків", — ГУР
Російські окупанти. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Звичайні мешканці РФ скаржаться на російську владу через те, що призовників (віком від 18 років) поселяють разом із в'язнями загону "Шторм". Там вони влаштовують колотнечу та бійки.

Відповідну розмову перехопило та опублікувало ГУР.

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Перехоплена розмова

— Учора тут це, теж он при цьому Костомукшинський убитий із СВО. Який 27-го вересня забрали. Хлопці, кажу це, ну, 4-ро людей там привезли. Ну видно, хлопці, напевно, намили там, коли ось у цих лазнях та про Ваньку тоді я розповідала. З Петрозаводська, з усюди там, з пляжу, ще звідкись, 4-ро людей у Костомукші. Гунін або щось таке, або Гурін.

Пробули майже рік зараз, усіх на гарячу точку, бл*дь. А Валері взагалі сказали, ну, їхній частині, що з 1-го вересня почнемо розпускати, зброю починаємо все здавати, сидимо місяць без зарплати, будемо потихеньку по одному вивозити. Типу, їхній контракт закінчився. Ну, СВО, вони ці, контрактники.

Як сидіти без зброї? Ну, як сидіти без, зброю здавайте і зарплати не нараховуватимуть. Ну те, що на два роки тобі сказали йти, ти мені теж не говориш, молодець. Ну вони розуміли, що на м'ясо відправляють, звичайно. Ох*їти бл*дь.

Після цього жінка скаржиться, що молодих призовників відправляють жити в казармах із "зеками", які постійно п'ють та творять безчинство. Детальніше в аудіоперехопленні. 

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову, в якій росіяни говорять про ротацію підрозділів РФ на Бахмутському напрямку. Також вони обговорили прибуття нових військовослужбовців, великі втрати російської армії та пияцтво серед солдатів РФ.

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