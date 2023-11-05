В ВСУ подтвердили поражение российского корабля на судостроительном заводе в Керчи
Вооруженные силы Украины утопили еще один корабль Черноморского флота России. В Воздушных силах подтвердили успешное потопление вражеского плавсредства.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Украинские пилоты утопили российский корабль
"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "москвой"!
А пока ждем официального подтверждения результатов, в который раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр", — говорится в сообщении.
Кроме того, генерал-лейтенант поблагодарил зенитчиков, сбивших российские ракеты "Искандер", которые летели в ответ на украинскую атаку.
"Также, спасибо зенитчикам воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ", — написал Олещук.
Позже Олещук подтвердил уничтожение вражеского корабля.
"Подтверждаю", - коротко написал он.
Реакция Офиса президента
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на успешные действия украинских военных и затопление российского военного корабля.
"Жизнь постоянно доказывает, что Черноморского флота РФ в Крыму не будет", — написал Ермак.
Ранее мы сообщали, что командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил украинских военных за успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который находится в Керчи. По его словам, удары были нанесены именно с помощью крылатых ракет.
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