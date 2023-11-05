В ВСУ подтвердили поражение российского корабля на судостроительном заводе в Керчи

Мгновение поражения русского корабля. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины утопили еще один корабль Черноморского флота России. В Воздушных силах подтвердили успешное потопление вражеского плавсредства.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "москвой"!

А пока ждем официального подтверждения результатов, в который раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр", — говорится в сообщении.

Кроме того, генерал-лейтенант поблагодарил зенитчиков, сбивших российские ракеты "Искандер", которые летели в ответ на украинскую атаку.

"Также, спасибо зенитчикам воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ", — написал Олещук.

Позже Олещук подтвердил уничтожение вражеского корабля.

"Подтверждаю", - коротко написал он.

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Реакция Офиса президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на успешные действия украинских военных и затопление российского военного корабля.

"Жизнь постоянно доказывает, что Черноморского флота РФ в Крыму не будет", — написал Ермак.

Ранее мы сообщали, что командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил украинских военных за успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который находится в Керчи. По его словам, удары были нанесены именно с помощью крылатых ракет.