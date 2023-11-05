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В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі в Керчі

5 листопада 2023 09:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі в Керчі
Мить ураження російського корабля. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України потопили ще один корабель Чорноморського флоту Росії. У Повітряних силах підтвердили успішне потоплення ворожого плавзасобу.

Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "москвою"!
А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ — носій крилатих ракет "Калібр", — говориться в повідомленні.

Крім того, генерал-лейтенант подякував зенітникам, які збили російські ракети "Іскандер", які летіли у відповідь на українську атаку.

"Також, дякую зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь", — написав Олещук.

Пізніше Олещук підтвердив знищення ворожого корабля. 

"Підтверджую", — коротко написав він.

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Реакція Офісу президента

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на успішні дій дії українських військових та затоплення російського військового корабля.

"Життя постійно доводить, що Чорноморського флоту РФ у Криму не буде", — написав Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив українських військових за успішні удари по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який знаходиться у Керчі. За його словами, удари були завдані саме за допомогою крилатих ракет.

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