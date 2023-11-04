Якими ракетами Україна обстріляла корабель "Аскольд" в Керчі

Російський корабель "Аскольд". Фото: Чорноморський флот РФ

Командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив українських військових за успішні удари по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який знаходиться у Керчі. За його словами, удари були завдані саме за допомогою крилатих ракет.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Підтвердження від командувача ПС ЗСУ

Він підтвердив інформацію про те, що воїнам ЗСУ вдалося уразити один із найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ "Аскольд".

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ — носій крилатих ракет "Калібр". Молодці, немов SCALPелем пройшлись!" — написав генерал-лейтенант.

Крім того, він висловив вдячність зенітникам повітряного командування "Схід", які збили "Іскандери", що росіяни запустили у відповідь.

Що відомо про атаку на завод в Керчі

У тимчасово окупованій Керчі було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про роботу протиповітряної оборони.

Після цього у мережі показали момент "прильоту". Місцеві над півостровом бачили ракети.

Як стало відомо, внаслідок атаки постраждав судноремонтний завод, а саме ворожий корабель "Аскольд".

Нагадаємо, у Чорному морі залишається присутнім ворожий флот. Сьогодні вранці, 4 листопада, військові зафіксували на патрулюванні тільки десантний корабель, ракетоносії заведені у пункти базування.