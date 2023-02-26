В ГУР рассказали, когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Вадим Скибицкий рассказал, когда ВСУ перейдут в контрнаступление
Уже весной украинские военные смогут перейти в контрнаступление. Начало операции зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.
Об этом Deutsche Welle рассказал заместитель председателя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
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Наступление ВСУ
По словам Вадима Скибицкого, уже в скором времени бойцы ВСУ смогут перейти в контрнаступление. Одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью россии".
Интересно и то, что в разведке не исключают удары ВСУ по складам с боеприпасами оккупантов в самой россии. В частности это касается Белгородской области.
"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это угроза, например, для Харькова", — пояснил Скибицкий.
В разведке в очередной раз отметили, что целью контрнаступления ВСУ является освобождение собственных территорий, включая украинский полуостров Крым.
"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в пределах 1991 года", — добавил Скибицкий.
Напомним, накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о самых горячих точках фронта.