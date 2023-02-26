В ГУР рассказали, когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Наступление зависит от снабжения западного оружия

Уже весной украинские военные смогут перейти в контрнаступление. Начало операции зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Об этом Deutsche Welle рассказал заместитель председателя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Наступление ВСУ

По словам Вадима Скибицкого, уже в скором времени бойцы ВСУ смогут перейти в контрнаступление. Одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью россии".

Интересно и то, что в разведке не исключают удары ВСУ по складам с боеприпасами оккупантов в самой россии. В частности это касается Белгородской области.

"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это угроза, например, для Харькова", — пояснил Скибицкий.

В разведке в очередной раз отметили, что целью контрнаступления ВСУ является освобождение собственных территорий, включая украинский полуостров Крым.

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в пределах 1991 года", — добавил Скибицкий.

Напомним, накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о самых горячих точках фронта.