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Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

25 лютого 2023 09:57
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Всі наступи росіян на сході — безуспішні, — Гайдай
Ситуація на сході залишається стабільно важкою
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська продовжують наступати на Сватівському та Кремінському напрямку. Однак будь-які дії ворога залишаються безуспішними.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ситуація на сході

За інформацією Сергія Гайдая, ворог не зупиняє наступи на Сватівському та Кремінському напрямку. Хоч ситуація і стабільно важка, але контрольована українськими Силами оборони.

"Всі намагання ворога останніми днями безуспішні — на Сватівщині вони намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір і розгорнулись", — повідомив Гайдай.

Також Гайдай розповів, що на Кремінському напрямку дві доби тому із трьох рот росіян, які пішли в наступ, ворожі війська втратили 70 осіб загиблими та приблизно стільки ж пораненими.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що за добу українські захисники ліквідували майже 700 російських окупантів.

Крім того, загарбники за добу втратили 12 танків, дев'ять бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем та один гелікоптер.

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