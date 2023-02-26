У ГУР розповіли, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

Наступ залежить від постачання західної зброї

Вже навесні українські військові зможуть перейти у контрнаступ. Початок операції залежить від низки чинників, включаючи постачання західної зброї.

Про це Deutsche Welle розповів заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Наступ ЗСУ

За словами Вадима Скібіцького, вже незабаром бійці ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ. Однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом та материковою частиною росії".

Цікаво й те, що у розвідці не виключають удари ЗСУ по складах з боєприпасами окупантів у самій росії. Зокрема, це стосується Білгородської області.

"Звідти стартують атаки на Україну. Це є загрозою, наприклад, для Харкова", — пояснив Скібіцький.

У розвідці в чергове наголосили, метою контрнаступу ЗСУ є звільнення власних територій, включаючи український півострів Крим.

"Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну у межах 1991 року", — додав Скібіцький.

Нагадаємо, напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про найгарячіші точки фронту.

