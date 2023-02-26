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Вадим Скібіцький розповів, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

26 лютого 2023 08:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У ГУР розповіли, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ
Наступ залежить від постачання західної зброї
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вже навесні українські військові зможуть перейти у контрнаступ. Початок операції залежить від низки чинників, включаючи постачання західної зброї.

Про це Deutsche Welle розповів заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Наступ ЗСУ

За словами Вадима Скібіцького, вже незабаром бійці ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ. Однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом та материковою частиною росії".

Цікаво й те, що у розвідці не виключають удари ЗСУ по складах з боєприпасами окупантів у самій росії. Зокрема, це стосується Білгородської області.

"Звідти стартують атаки на Україну. Це є загрозою, наприклад, для Харкова", — пояснив Скібіцький.

У розвідці в чергове наголосили, метою контрнаступу ЗСУ є звільнення власних територій, включаючи український півострів Крим.

"Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну у межах 1991 року", — додав Скібіцький.

Нагадаємо, напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про найгарячіші точки фронту.
 

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