ПВК Вагнер против российских вооруженных сил

Председатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

После видео Пригожина, в котором он обвинил министра обороны РФ и их начальника Генштаба в медленном снабжении боеприпасами, а также после заявлений о возможном предложении сотрудничества Пригожина украинскому ГУР, разгорается драма между ППК "Вагнер" и российскими вооруженными силами.

Устранят ли Пригожина или, возможно, Путин уже не справляется с чистками своих подчиненных? Об этом пишет ученый из Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Мэтью Сассекс. Подлинник опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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В то время как идет катастрофическая война России в Украине, очередная речь Евгения Пригожина, напыщенного руководителя военизированной группы "Вагнера", обнажила борьбу за власть в высших эшелонах российского военного руководства.

На прошлой неделе, назвав российских командиров "тупыми" и ответственными за "преступные приказы", Пригожин подверг сомнению, могут ли военные вообще защищать российскую территорию.

Расстроенный медленным снабжением боеприпасов, Пригожин также снял себя на видео рядом с телами бойцов "Вагнера", произнеся тираду в адрес министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

"Шойгу! Герасимов! Где проклятые снаряды?" — требовал Пригожин.

Кард с видео Пригожина на фоне тел бойцов Вагнера. Фото: REUTERS

"Посмотрите на них! Посмотрите на них! — разгорался он, показывая на трупы. — Вы сидите в дорогих клубах, ваши дети снимают видео на YouTube, они (драки "Вагнера") погибли, чтобы вы могли обжираться в своих кабинетах!"

Удивительно, но Пригожин даже косвенно прицелился в самого президента России Владимира Путина, назвав его "счастливым дедушкой", считавшим, что война в Украине идет гладко.

"Но что , — рассуждал Пригожин, — если окажется, что этот дедушка - полный мудак?"

Борьба у всех на виду

Борьба между "Вагнером" и российскими военными превратилась в мыльную оперу, разыгрывающуюся перед глобальной аудиторией. В последнем эпизоде в статье, опубликованной на этой неделе в газете Washington Post, утверждается, что Пригожин несколько раз контактировал с украинской военной разведкой.

Ссылаясь на Discord Leaks, в статье утверждается, что Пригожин предлагал передать информацию о позициях российских войск, если украинские военные уйдут из города Бахмут, где боевики "Вагнера" уже несколько месяцев воюют с украинскими силами.

Если Кремль сочтет это предложение, у Пригожина будут серьезные проблемы.

Украинские военные на позиции у Бахмута. Фото: REUTERS\Serhii Nuzhnenko

Но использование компромата и дезинформации является распространенной тактикой Евразии. И хотя среди конкурирующих между собой российских элит часто вспыхивают страсти, Путин раньше не имел особых проблем с их сдерживанием.

Однако тот факт, что сейчас он, похоже, не может (или не хочет) сделать это с Пригожиным, свидетельствует о том, что его способность контролировать кремлевские вотчины уже не была раньше. Ослабление Путина, сознательно поставившего себя в центр российского государства без очевидного преемника, поставило бы более серьезные вопросы о будущем его режима.

Авторитарные правительства контролируют свое население разными способами. Чаще всего они используют страх перед государством, внешними и внутренними "врагами" — противостоять которому может только сильное лидерство.

Но они также нуждаются в нарративах об успехе, торгуя историями о победе над внешним или внутренним злом. Путинская Россия не стала исключением, неоднократно растягивая доверие к себе, чтобы заявить о больших успехах над пробудившимися западными врагами.

Когда дела идут плохо, становится необходимым наказать козлов отпущения, отводя вину от лидера. Именно это мы наблюдаем сейчас, когда российские вооруженные силы и "Вагнер" пытаются переложить вину друг на друга.

Однако как успех имеет свой собственный импульс, так и поражение имеет свой собственный импульс. Это видно на примере того, что сложная задача переломить военную судьбу России быстро омрачается восторженным поиском виновных.

Кто проиграет в игре обвинений

То, какой группе удастся избежать "официального" обвинения, в значительной степени зависит от того, насколько она имеет влияние в сложной вертикали власти в России, а также от того, насколько ценны Путину их главные фигуранты.

Оценить относительный вес разных кремлевских кланов и их лидеров сложно, поскольку они очень изменчивы и непрозрачны. Но общепризнано, что Пригожин является аутсайдером. У него нет широкой базы власти в Москве, у него мало друзей среди главных придворных — руководителей министерств и ведомств, входящих в Совет безопасности.

И из примерно 50 000 боевиков – десятикратное увеличение с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года – "Вагнер" является карликом по сравнению с регулярными вооруженными силами России, а также Росгвардией (личной гвардией Путина), насчитывающей более 300 000 человек.

Казалось бы, Пригожину будет сложно избежать гнева Кремля, а тем более, как некоторые предполагают, бросить прямой вызов самому Путину.

Тем не менее, и "Вагнер", и Пригожин остаются важными для Путина. Несмотря на весь свой энтузиазм по поводу чистки своих подчиненных, Путин на самом деле лишь изредка отказывался от близких ему людей.

Отношения Пригожина с Путиным уходят в начало 2000-х годов, когда его компания "Конкорд Кейтеринг" стала любимым партнером Кремля по организации государственных банкетов. Позже Пригожин основал "Агентство интернет-исследований" - печально известную фабрику троллей, предназначенную для продвижения российской дезинформации и вмешательства в выборы, особенно после украинской революции Евромайдана 2014 года.

Пригожин основал частную военную компанию "Вагнер" в 2014 году вместе с неонацистом Дмитрием Уткиным, бывшим командиром спецподразделения военной разведки России.

С самого начала она практически не отличалась от органа русского государства. Ее бойцы проходили подготовку на базах Министерства обороны России, ее лучшие кадры были ветеранами российских вооруженных сил, и она имела кодекс чести, основанный на продвижении российских интересов везде и всюду.

К 2022 г. "Вагнер" утвердился на Глобальном Юге, предлагая безопасность, военную подготовку и политическую пропаганду в обмен на выгодные контракты в области энергетической инфраструктуры, ресурсов и драгоценных металлов. А после вторжения в Украину присутствие "Вагнера" еще больше возросло. Сейчас она работает в Сирии, Судане, Центральноафриканской Республике, Ливии, Мозамбике, Мали, Камеруне и Мадагаскаре.

Отражая безжалостную боевую культуру, которую Путин поощряет в России, Пригожин изъявил желание прославлять насилие. Это было продемонстрировано его одобрительной реакцией на жестокое видео, где дезертира "Вагнера" в Украине казнят кувалдой. Позже, в ноябре 2022 года, Пригожин направил кувалду, вымащенную фальшивой кровью, в Европейский парламент в ответ на призывы внести "Вагнера" в европейский список террористических группировок.

Однако Пригожин в конце концов остается ответственным перед российскими военными, на которых он полагается в обеспечении боевиков "Вагнера" в Украине.

Недавнее назначение Путиным генерала Сергея Суровикина связным между "Вагнером" и вооруженными силами России подчеркивает этот момент – как военный офицер, Суровикин может просто задержать отправку боеприпасов или вообще прекратить это делать.

Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин. Фото: РосСМИ

Военные также могут противодействовать более выгодным контрактам, предлагаемым "Вагнером", ограничивая его доступ к новым бойцам.

Эти рычаги влияния, которыми пользуются военные, похоже, заставили Пригожина громче критиковать их руководство. Это свидетельствует о том, что междоусобицы будут продолжаться.

Парадокс Путина

Продолжающаяся в России военная мелодрама опасна для Кремля. Проще говоря, Путину становится все труднее отмежевываться от серьезных ошибок в суждениях.

Вторжение в Украину было решением Путина. Путин приказал "Вагнеру" добиться прорыва в Бахмуте. И, наконец, Путин несет ответственность за выбор военачальников, которые будут руководить военными действиями. После того, как Герасимов сменил Суровикина в январе, Россия потеряла или уволила более десятка генералов с момента вторжения в феврале 2022 года.

Как и сталинский режим, и нацистский режимы Германии, объяснявшие свои неудачи неумелостью подчиненных, российские государственные СМИ выполняли сложные выкрутасы в ответ на неудачи России на поле боя. Многие журналисты и военные блогеры утверждали, что чистота стратегического видения Путина была подорвана военной некомпетентностью.

Но как может гниение быть столь широким, что Путин не знал об этом? А если не знал, то почему он был так оторван от тех, кто отвечал за выполнение его приказов? Это создает парадокс, делая его либо невеждой, либо легкомысленной — либо и тем, и другим.

Преимущество Путина состоит в том, что он сохраняет многочисленные рычаги влияния на население и элиту.

Но без сказки о триумфе, которой можно было бы торговать, у него не останется козлов отпущения, если его спецслужбы в конце концов откажутся поддаться чистке. Учитывая интенсивность неконтролируемого соперничества между ними, это может произойти рано или поздно.

Мэтью Сассекс, научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований, Австралийский национальный университет