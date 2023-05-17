ПВК Вагнер проти російських збройних сил

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: РосЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Після відео Пригожина, у якому він звинуватив міністра оборони РФ та їхнього начальника Генштабу у повільному постачанні боєприпасів, а також після заяв про можливу пропозицію співпраці Пригожина українському ГУР, розгорається драма між ПВК "Вагнер" та російськими збройними силами.

Чи усунуть Пригожина, чи, можливо, Путін вже не справляється з чистками своїх підлеглих? Про це пише науковець з Центру стратегічних та оборонних досліджень Австралійського національного університету Метью Сассекс. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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У той час як триває катастрофічна війна Росії в Україні, чергова промова Євгена Пригожина, пихатого керівника воєнізованої групи "Вагнера", оголила боротьбу за владу у вищих ешелонах російського військового керівництва.

Минулого тижня, назвавши російських командирів "тупими" і відповідальними за "злочинні накази", Пригожин поставив під сумнів, чи можуть військові взагалі захищати російську територію.

Засмучений повільним постачанням боєприпасів, Пригожин також зняв себе на відео поруч з тілами бійців "Вагнера", виголосивши тираду на адресу міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

"Шойгу! Герасимов! Де кляті снаряди?" — вимагав Пригожин.

Кард з відео Пригожина на тлі тіл бійців "Вагнера". Фото: REUTERS

"Подивіться на них! Подивіться на них! — розпалювався він, показуючи на трупи. — Ви сидите в дорогих клубах, ваші діти знімають відео на YouTube, вони (бійці "Вагнера") загинули, щоб ви могли обжиратися у своїх кабінетах!"

Дивно, але Пригожин навіть побічно прицілився в самого президента Росії Володимира Путіна, назвавши його "щасливим дідусем", який вважав, що війна в Україні йде гладко.

"Але що, — міркував Пригожин, — якщо виявиться, що цей дідусь — повний мудак?"

Боротьба у всіх на виду

Боротьба між "Вагнером" і російськими військовими перетворилася на мильну оперу, що розігрується перед глобальною аудиторією. В останньому епізоді, в статті, опублікованій цього тижня в газеті Washington Post, стверджується, що Пригожин кілька разів контактував з українською військовою розвідкою.

Посилаючись на Discord Leaks, у статті стверджується, що Пригожин пропонував передати інформацію про позиції російських військ, якщо українські військові відійдуть з міста Бахмут, де бойовики "Вагнера" вже кілька місяців воюють з українськими силами.

Якщо Кремль визнає цю пропозицію, у Пригожина будуть серйозні проблеми.

Українські військові на позиції біля Бахмута. Фото: REUTERS\Serhii Nuzhnenko

Але використання компромату та дезінформації є поширеною тактикою в Євразії. І хоча серед російських еліт, що конкурують між собою, часто спалахують пристрасті, Путін раніше не мав особливих проблем з їх стримуванням.

Однак той факт, що зараз він, схоже, не може (або не хоче) зробити це з Пригожиним, свідчить про те, що його здатність контролювати кремлівські вотчини вже не та, що була раніше. Ослаблення Путіна, який свідомо поставив себе в центр російської держави без очевидного наступника, поставило б більш серйозні питання про майбутнє його режиму.

Авторитарні уряди контролюють своє населення у різний спосіб. Найчастіше вони використовують страх — перед державою, зовнішніми і внутрішніми "ворогами" — протистояти якому може лише сильне лідерство.

Але вони також потребують наративів про успіх, торгуючи історіями про перемогу над зовнішнім чи внутрішнім злом. Путінська Росія не стала винятком, неодноразово розтягуючи довіру до себе, щоб заявити про великі успіхи над прокинувшимися західними ворогами.

Коли справи йдуть погано, стає необхідним покарати цапів-відбувайлів, відводячи провину від лідера. Саме це ми спостерігаємо зараз, коли російські збройні сили і "Вагнер" намагаються перекласти провину один на одного.

Проте, як успіх має свій власний імпульс, так і поразка має свій власний імпульс. Це видно на прикладі того, що складне завдання переломити військову долю Росії швидко затьмарюється захопленим пошуком винних.

Хто програє у грі звинувачень

Те, якій групі вдасться уникнути "офіційного" звинувачення, значною мірою залежить від того, наскільки вона має вплив у складній вертикалі влади в Росії, а також від того, наскільки цінними для Путіна є їхні головні фігуранти.

Оцінити відносну вагу різних кремлівських кланів та їхніх лідерів складно, оскільки вони дуже мінливі та непрозорі. Але загальновизнано, що Пригожин є аутсайдером. У нього немає широкої владної бази в Москві, у нього мало друзів серед головних придворних — керівників міністерств і відомств, що входять до Ради безпеки.

І з приблизно 50 000 бойовиків — десятикратне збільшення з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року — "Вагнер" є карликом у порівнянні з регулярними збройними силами Росії, а також Росгвардією (особистою гвардією Путіна), яка налічує понад 300 000 осіб.

Здавалося б, Пригожину буде складно уникнути гніву Кремля, а тим більше — як дехто припускає — кинути прямий виклик самому Путіну.

Тим не менш, і "Вагнер", і Пригожин залишаються важливими для Путіна. Попри весь свій нібито ентузіазм щодо чистки своїх підлеглих, Путін насправді лише зрідка відмовлявся від близьких йому людей.

Відносини Пригожина з Путіним сягають початку 2000-х років, коли його компанія "Конкорд Кейтеринг" стала улюбленим партнером Кремля з організації державних банкетів. Пізніше Пригожин заснував "Агентство інтернет-досліджень" — сумнозвісну фабрику тролів, призначену для просування російської дезінформації та втручання у вибори, особливо після української революції Євромайдану 2014 року.

Пригожин заснував приватну військову компанію "Вагнер" у 2014 році разом з неонацистом Дмитром Уткіним, колишнім командиром спецпідрозділу військової розвідки Росії.

Від самого початку вона практично не відрізнялася від органу російської держави. Її бійці проходили підготовку на базах Міністерства оборони Росії, її найкращі кадри були ветеранами російських збройних сил, і вона мала кодекс честі, заснований на просуванні російських інтересів скрізь і всюди.

До 2022 року "Вагнер" утвердився на Глобальному Півдні, пропонуючи безпеку, військову підготовку і політичну пропаганду в обмін на вигідні контракти в галузі енергетичної інфраструктури, ресурсів і дорогоцінних металів. А після вторгнення в Україну присутність "Вагнера" ще більше зросла. Зараз вона працює в Сирії, Судані, Центральноафриканській Республіці, Лівії, Мозамбіку, Малі, Камеруні та Мадагаскарі, серед інших.

Відображаючи безжальну бойову культуру, яку Путін заохочує в Росії, Пригожин виявив бажання прославляти насильство. Це було продемонстровано його схвальною реакцією на жорстоке відео, де дезертира "Вагнера" в Україні страчують кувалдою. Пізніше, у листопаді 2022 року, Пригожин надіслав кувалду, вимащену фальшивою кров'ю, до Європейського парламенту у відповідь на заклики внести "Вагнера" до європейського списку терористичних угруповань.

Однак Пригожин, зрештою, залишається відповідальним перед російськими військовими, на яких він покладається у забезпеченні бойовиків "Вагнера" в Україні.

Нещодавнє призначення Путіним генерала Сергія Суровікіна зв'язковим між "Вагнером" і збройними силами Росії підкреслює цей момент — як військовий офіцер, Суровікін може просто затримати відправку боєприпасів або взагалі припинити це робити.

Головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін. Фото: РосЗМІ

Військові також можуть протидіяти більш вигідним контрактам, які пропонує "Вагнер", обмежуючи його доступ до нових бійців.

Ці важелі впливу, якими користуються військові, схоже, змусили Пригожина ще голосніше критикувати їхнє керівництво. Це свідчить про те, що міжусобиці також продовжуватимуться.

Парадокс Путіна

Військова мелодрама, що триває в Росії, небезпечна для Кремля. Простіше кажучи, Путіну стає все важче відмежовуватися від серйозних помилок у судженнях.

Вторгнення в Україну було рішенням Путіна. Путін наказав "Вагнеру" досягти прориву в Бахмуті. І, зрештою, Путін несе відповідальність за вибір воєначальників, які керуватимуть військовими діями. Після того, як Герасимов змінив Суровікіна в січні, Росія втратила або звільнила понад десяток генералів з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

Як і сталінський режим, і нацистський режими Німеччини, які пояснювали свої невдачі невмілістю підлеглих, російські державні ЗМІ виконували складні викрутаси у відповідь на невдачі Росії на полі бою. Багато журналістів і військових блогерів стверджували, що чистота стратегічного бачення Путіна була підірвана військовою некомпетентністю.

Але як може гниття бути настільки широким, що Путін не знав про це? А якщо не знав, то чому він був настільки відірваний від тих, хто відповідав за виконання його наказів? Це створює парадокс, роблячи його або невігласом, або легковажним — або і тим, і іншим.

Перевага Путіна полягає в тому, що він зберігає численні важелі впливу на населення та еліту.

Але без казки про тріумф, якою можна було б торгувати, у нього не залишиться цапів-відбувайлів, якщо його спецслужби врешті-решт відмовляться піддатися чистці. Враховуючи інтенсивність неконтрольованого суперництва між ними, це може статися рано чи пізно.

Метью Сассекс, науковий співробітник Центру стратегічних та оборонних досліджень, Австралійський національний університет