"Вагнеровцы" ампутировали руки бойцу ВСУ без наложения швов

Украинский военный, которому ампутировали руки. Фото: The Washington Post

Украинский военный Илья Михальчук, который был в российском плену, рассказал о зверствах "вагнеровцев". Оккупанты из ЧВК ампутировали ему руки без наложения швов.

Об этом Илья Михальчук рассказал в интервью The Washington Post.

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В общей сложности Илья пробыл в плену российских оккупантов 45 дней. Наемники ЧВК "Вагнер" пытали его.

В феврале этого года военный получил ранение рук после того, как в его машину попала ракета под Бахмутом. Илья перетянул руки жгутами и попытался выбраться, однако на него напали "вагнеровцы". Оккупанты выстрелили в ноги украинскому военному. После этого он попал в плен.

Илья рассказал, что "вагнеровцы" сняли с него жгуты и заменили их резиновыми трубками. Оккупанты завязали их тугими узлами, которые невозможно было ослабить. Военный просил россиян ампутировать ему правую руку, но они отказались.

После этого Михальчука увезли в другое место. Его держали в темном и плохо проветриваемом подвале. По словам военного, левую руку еще можно было спасти, но из-за резиновых трубок она почернела от некроза.

Наемники ЧВК "Вагнер" заявили, что окажут медицинскую помощь только после допросов, которые длились несколько часов.

Илья рассказал, что после окончания допросов его усыпили. Когда он пришел в себя, то увидел, что обе руки были ампутированы. Россияне даже не наложили ему швы.

Украинский военный, которому ампутировали руки. Фото: The Washington Post

По словам украинского бойца, он несколько раз терял сознание во время допросов. "Вагнеровцы" вводили ему неизвестное вещество, чтобы привести в сознание.

Илья рассказал, что после ампутации рук россияне его психологически пытали. Оккупанты спрашивали военного, любит ли он рыбалку, или говорили, что он больше никогда не сможет драться.

В апреле Михальчука обменяли, сейчас он лечится в США, где ему установили протезы рук.

Украинский военный на лечении. Фото: The Washington Post

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в настоящее время в Беларуси располагается до 6,5 тысячи боевиков ЧВК "Вагнер". Наличие группировки в Беларуси представляет опасность, однако, если они создадут специальные или диверсионные группы или начнут активные действия, это станет угрозой.