"Вагнерівці" ампутували руки бійцю ЗСУ без накладання швів

Український військовий, якому ампутували руки. Фото: The Washington Post

Український військовий Ілля Михальчук, який був у російському полоні, розповів про звірства "вагнерівців". Окупанти з ПВК ампутували йому руки без накладання швів.

Про це Ілля Михальчук розповів в інтерв'ю The Washington Post.

Читайте також:

Звірства "вагнерівців"

Загалом Ілля пробув у полоні російських окупантів 45 днів. Найманці ПВК "Вагнер" катували його.

У лютому цього року військовий отримав поранення рук після того, як у його машину влучила ракета під Бахмутом. Ілля перетягнув руки джгутами та спробував вибратися, однак на нього напали "вагнерівці". Окупанти вистрілили в ноги українському військовому. Після цього він потрапив у полон.

Ілля розповів, що "вагнерівці" зняли з нього джгути та замінили їх гумовими трубками. Окупанти зав'язали їх тугими вузлами, що їх неможливо було послабити. Військовий просив росіян ампутувати йому праву руку, однак вони відмовилися.

Після цього Михальчука відвезли в інше місце. Його тримали в темному та погано провітрюваному підвалі. За словами військового, ліву руку ще можна було врятувати, але через гумові трубки вона почорніла від некрозу.

Найманці ПВК "Вагнер" заявили, що нададуть медичну допомогу лише після допитів, які тривали декілька годин.

Ілля розповів, що після закінчення допитів його приспали. Коли він прийшов до тями, то побачив, що обидві руки були ампутовані. Росіяни навіть не наклали йому шви.

Український військовий, якому ампутували руки. Фото: The Washington Post

За словами українського бійця, він декілька разів втрачав свідомість під час допитів. "Вагнерівці" вводили йому невідому речовину, щоб привести до тями.

Ілля розповів, що після ампутації рук росіяни його психологічно катували. Окупанти запитували військового, чи любить він рибалку, або говорили, що він більше ніколи не зможе битися.

У квітні Михальчука обміняли, зараз він лікується у США, де йому встановили протези рук.

Український військовий на лікуванні. Фото: The Washington Post

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на цей час у Білорусі розташовується до 6,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер". Наявність угруповання в Білорусі є небезпекою, проте, якщо вони створять спеціальні або диверсійні групи чи почнуть активні дії, це стане загрозою.