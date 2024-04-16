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"Вагнеровцы" готовят белорусских диверсантов для войны в Украине, — ЦНС

16 апреля 2024 10:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Вагнеровцы" готовят белорусских диверсантов для войны в Украине, — ЦНС
ЧВК "Вагнера". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Беларуси бойцы ЧВК "Вагнера" готовят бойцов для войны в Украине. Главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 15 апреля.

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В ведомстве рассказали, в Беларуси завершилась восьмая подготовка наемников для войны в Украине. По информации белорусского подполья, здесь прошел боевое слажение отряд спецназначения "Гранит". Обучение проводили инструкторы из ЧВК "Вагнер". Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

"Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова", — говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что в начале февраля разведка Великобритании сообщила, что в Беларуси остается меньше тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", но "это играет на руку Кремля и влияет на Украину".

"Скорее всего, это связано с тем, что режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из "Вагнера" своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго и убегают в Африку. Там им больше платят", — добавили в ведомстве. 

Напомним, в начале апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.

Также ранее стало известно, что Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО. Целью белорусских войск может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.

Беларусь
ЧВК Вагнера
диверсия
война в Украине

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