"Вагнеровцы" готовят белорусских диверсантов для войны в Украине, — ЦНС
В Беларуси бойцы ЧВК "Вагнера" готовят бойцов для войны в Украине. Главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 15 апреля.
Обучение диверсантов в Беларуси для войны в Украине
В ведомстве рассказали, в Беларуси завершилась восьмая подготовка наемников для войны в Украине. По информации белорусского подполья, здесь прошел боевое слажение отряд спецназначения "Гранит". Обучение проводили инструкторы из ЧВК "Вагнер". Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.
"Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова", — говорится в сообщении.
В ЦНС рассказали, что в начале февраля разведка Великобритании сообщила, что в Беларуси остается меньше тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", но "это играет на руку Кремля и влияет на Украину".
"Скорее всего, это связано с тем, что режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из "Вагнера" своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго и убегают в Африку. Там им больше платят", — добавили в ведомстве.
Напомним, в начале апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.
Также ранее стало известно, что Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО. Целью белорусских войск может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.
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