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"Вагнерівці" готують білоруських диверсантів для війни в Україні, — ЦНС

16 квітня 2024 10:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Вагнерівці" готують білоруських диверсантів для війни в Україні, — ЦНС
ПВК "Вагнера". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Білорусі бійці ПВК "Вагнера" готують бійців для війни в Україні. Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

Про це повідомив Центр національного спротиву у понеділок, 15 квітня. 

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Навчання диверсантів у Білорусі для війни в Україні

У відомстві розповіли, у Білорусі завершився восьмий вишкіл найманців для війни в Україні. За інформацією білоруського підпілля, тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили інструктори із ПВК "Вагнер". Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

"Вагнерівці" проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова", — йдеться у повідомленні. 

У ЦНС розповіли, що на початку лютого розвідка Великої Британії повідомила, що в Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", але "це грає на руку Кремля і впливає на Україну".

"Скоріш за все це пов’язано з тим, що режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з "Вагнера" своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго і тікають в Африку. Там їм більше платять", — додали у відомстві. 

Нагадаємо, на початку квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готує свою країну до війни. Наразі там проводиться військова підготовка відповідних підрозділів. 

Також раніше раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко може планувати вторгнення в прикордонну територію НАТО. Ціллю білоруських військ може стати Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Білорусь
ПВК Вагнера
диверсія
війна в Україні

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