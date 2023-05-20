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"Вагнеровцы" не захватили Бахмут, но ситуация критическая, — военные

20 мая 2023 17:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Вагнеровцы" не захватили Бахмут, но ситуация критическая, — военные
Украинский военный в Бахмуте. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

"Вагнеровцы" врут о полном восторге Бахмута. Но ситуация в городе действительно критическая, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Пригожин лжет

Представитель Восточной группировки опроверг заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о захвате Бахмута.

"Для врага важно разгонять эту информационную волну, потому что он так и не смог за 9,5 месяцев захватить районный центр, а потери понес просто колоссальный", — подчеркнул Сергей Череватый.

Ситуация непростая

Вместе с тем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram написала, что ситуация в Бахмуте критическая, продолжаются тяжелые бои.

По ее словам, украинские войска держат оборону в районе "Самолёт".

"На сегодня наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", — пояснила Маляр.

Напомним, что сегодня, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00.

Пригожин сообщил, что его военные выйдут из города 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.

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