Пригожин заявив, що "вагнерівці" взяли Бахмут

Керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин та його військові, які заявили про те, що взяли українське місто Бахмут. Фото: скріншот з відео

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що сьогодні, 20 травня" його війська повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00 дня.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пригожин повідомив, що що його військові вийдуть із міста 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.

"20 травня 23 року. 20.05.2023. Сьогодні пополудні о 12 годині повністю було взято Бахмут. Остання ділянка так званої багатоповерхівки-літака. 224 дні тривала операція взяття Бахмута — бахмутська м'ясорубка. Почалася 8 жовтня 2022 року для того, щоб дати можливість пошарпаній російській армії отямитися. 224 дні хлопці штурмували це місто. Тут були лише ПВК Вагнера, тут не було, як розповідав Конашенков, ВДВ та ще когось, хто міг би нам допомагати. Ми допомагали самі собі", — сказав Пригожин.

Зазначимо, що ні Міноборони України, ні російська сторони поки що не коментували цю заяву.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інститут вивчення війни повідомляв про те, що Пригожин визнав відступ "вагнерівців", оточити Бахмут вони не можуть.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці не можуть оточити українські сили у Бахмуті.

Причиною цього, за словами Пригожина, є втрата стабільних фронтів як на північ, так і південь від міста. У цьому власник ПВК "Вагнер" звично звинуватив міністерство оборони Росії та підконтрольні йому регулярні російські війська.