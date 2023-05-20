"Вагнерівці" не захопили Бахмут, але ситуація критична, — військові

Український військовий у Бахмуті. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

"Вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. Але ситуація у місті справді критична, українські війська ведуть важкі бої в районі "Літак".

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Пригожин бреше

Представник Східного угруповання спростував заяву власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про захоплення Бахмута.

"Для ворога важливо розганяти цю інформаційну хвилю, бо він так і не зміг за 9,5 місяців захопити районний центр, а втрат зазнав просто колосальним", — наголосив Сергій Череватий.

Ситуація непроста

Разом з тим, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram написала, що ситуація у Бахмуті критична, тривають важкі бої.

За її словами, українські війська тримають оборону в районі "Літак".

"Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор", — пояснила Маляр.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00.

Пригожин повідомив, що що його військові вийдуть із міста 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.