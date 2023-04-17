"Вагнеровцы" обменяли пленных без разрешения Кремля: ISW объяснил логику Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: УНИАН

Обмен военнопленными 16 апреля был произведен, предположительно, без разрешения министерства обороны России. Евгений Пригожин пошел на такой обмен, чтобы вернуть важных для ЧВК "Вагнер" людей.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Обмен с "Вагнером"

Украина вернула 130 военных, находившихся в плену наемников ЧВК "Вагнер".

При этом ни украинская сторона не уточнила, сколько российских пленных было отправлено за линию фронта, ни министерство обороны России не прокомментировало этот обмен.

Вероятно, этот обмен прошел без разрешения российского военного ведомства.

Зачем это Пригожину

Такой обмен, как отметили в Институте изучения войны, свидетельствует о том, что "Вагнер" продолжает сохранять определенную автономию от министерства обороны.

Кроме того, решение обменять украинских военнопленных может означать, что Пригожин этим обменом вернул очень ценных "вагнеровцев" — и планирует вернуть их на поле боя.

Напомним, вчера прессслужба Президента Украины сообщила об обмене, в результате которого в Украину вернулось 130 украинцев.

Отмечается, что среди вернувшихся домой пленных есть военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, также рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.