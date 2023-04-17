Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Вагнеровцы" обменяли пленных без разрешения Кремля: ISW объяснил логику Пригожина arrow

"Вагнеровцы" обменяли пленных без разрешения Кремля: ISW объяснил логику Пригожина

17 апреля 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Вагнеровцы" обменяли пленных без разрешения Кремля: ISW объяснил логику Пригожина
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Обмен военнопленными 16 апреля был произведен, предположительно, без разрешения министерства обороны России. Евгений Пригожин пошел на такой обмен, чтобы вернуть важных для ЧВК "Вагнер" людей.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Обмен с "Вагнером"

Украина вернула 130 военных, находившихся в плену наемников ЧВК "Вагнер".

При этом ни украинская сторона не уточнила, сколько российских пленных было отправлено за линию фронта, ни министерство обороны России не прокомментировало этот обмен.

Вероятно, этот обмен прошел без разрешения российского военного ведомства.

Зачем это Пригожину

Такой обмен, как отметили в Институте изучения войны, свидетельствует о том, что "Вагнер" продолжает сохранять определенную автономию от министерства обороны.

Кроме того, решение обменять украинских военнопленных может означать, что Пригожин этим обменом вернул очень ценных "вагнеровцев" — и планирует вернуть их на поле боя.

Напомним, вчера прессслужба Президента Украины сообщила об обмене, в результате которого в Украину вернулось 130 украинцев.

Отмечается, что среди вернувшихся домой пленных есть военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, также рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB