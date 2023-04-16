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Великодній обмін полоненими: додому повернулись понад 100 українців

16 квітня 2023 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Великодній обмін полоненими: додому повернулись понад 100 українців
Військовополонені, які повернулись додому на Великдень. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Великдень, 16 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись 130 захисників.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Зазначається, що серед полонених, які повернулись додому є військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Також рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

обмін військовополоненими
Великодній обмін полоненими. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
обмін військовополоненими
Великодній обмін полоненими. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
обмін військовополоненими
Великодній обмін полоненими. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
обмін військовополоненими
Великодній обмін полоненими. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

"Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них", — сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що життя наших людей — найвища цінність для керівництва.

"Герої мають бути живими", так завжди говорить Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх. І ми повернемо. З Великоднем", — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 10 квітня. Тоді додому повернулися ще 100 українців. Серед полонених є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

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