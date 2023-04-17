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"Вагнерівці" обміняли полонених без дозволу Кремля: ISW пояснив логіку Пригожина

17 квітня 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Вагнерівці" обміняли полонених без дозволу Кремля: ISW пояснив логіку Пригожина
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Обмін військовополоненими 16 квітня був проведений, імовірно, без дозволу міністерства оборони Росії. Євген Пригожин пішов на такий обмін, аби повернути важливих для ПВК "Вагнер" людей.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Обмін з "Вагнером"

Україна повернула 130 військових, які перебували в полоні найманців ПВК "Вагнер".

При цьому ні українська сторона не уточнила, скільки російських полонених було відправлено за лінію фронту, ні міністерство оборони Росії не прокоментувало цей обмін.

Імовірно, цей обмін відбувся без дозволу російського військового відомства.

Навіщо це Пригожину

Такий обмін, зазначили у Інституті вивчення війни, свідчить про те, що “Вагнер” продовжує зберігати певну автономію від міністерства оборони.

Крім того, рішення обміняти українських військовополонених може означати, що Пригожин цим обміном повернув якихось дуже цінних "вагнерівців" — і планує повернути їх на поле бою.

Нагадаємо, учора пресслужба Президента України повідомила про обмін, внаслідок якого до України повернулося 130 українців.

Зазначається, що серед полонених, які повернулись додому є військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, також рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

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