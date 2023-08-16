"Вагнеровцы" официально зарегистрировались в Беларуси как "образовательная организация"
В Беларуси официально зарегистрировали ЧВК "Вагнер". Так, военные лагеря по данным белорусского реестра принадлежат организации, оказывающей образовательные услуги.
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра Беларуси.
Что известно о регистрации ЧВК "Вагнер" в Беларуси
Как известно, в июле этого года в Белоруссию из РФ перебросили наемников ЧВК "Вагнер". Доподлинно неизвестно для чего это нужно России. По одной из версий "вагнеровцы" прибыли для операции на белорусско-польской границе.
Так, в Госдуме РФ угрожали захватом Сувальского коридора в Польше. Теоретически в случае успеха такой операции этот участок будет соединять Беларусь и Калининградскую область РФ. Правительство Польши обеспокоено такой ситуацией на границе и усиливает армию.
По другой же версии, обнародованной Институтом исследования войны, наемники прибыли для обучения белорусских военных. Это в некоторой степени объясняет, почему ЧВК "Вагнер" решили зарегистрировать как образовательную организацию.
В реестре указано, что ООО "Группа Вагнер" зарегистрировано в Осиповичском райисполкоме 4 августа. Именно в Осиповичском районе в селе Цель расположена основная белорусская база наемников. Также "вагнеровцы" используют бывший военный городок Поплавы.
Напомним, ISW объяснил, почему Пригожин воздерживается от комментариев о войне в Украине.
В то же время, Литва закроет два КПП на границе с Беларусью.