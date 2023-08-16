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"Вагнеровцы" официально зарегистрировались в Беларуси как "образовательная организация"

16 августа 2023 23:10
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Вагнеровцы" официально зарегистрировались в Беларуси как "образовательная организация"
Наемники ЧВК "Вагнер". Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Беларуси официально зарегистрировали ЧВК "Вагнер". Так, военные лагеря по данным белорусского реестра принадлежат организации, оказывающей образовательные услуги.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра Беларуси.

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Что известно о регистрации ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Как известно, в июле этого года в Белоруссию из РФ перебросили наемников ЧВК "Вагнер". Доподлинно неизвестно для чего это нужно России. По одной из версий "вагнеровцы" прибыли для операции на белорусско-польской границе.

Так, в Госдуме РФ угрожали захватом Сувальского коридора в Польше. Теоретически в случае успеха такой операции этот участок будет соединять Беларусь и Калининградскую область РФ. Правительство Польши обеспокоено такой ситуацией на границе и усиливает армию.

По другой же версии, обнародованной Институтом исследования войны, наемники прибыли для обучения белорусских военных. Это в некоторой степени объясняет, почему ЧВК "Вагнер" решили зарегистрировать как образовательную организацию.

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ЧВК "Вагнер" в Едином реестре

В реестре указано, что ООО "Группа Вагнер" зарегистрировано в Осиповичском райисполкоме 4 августа. Именно в Осиповичском районе в селе Цель расположена основная белорусская база наемников. Также "вагнеровцы" используют бывший военный городок Поплавы.

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Сведения о регистрации ЧВК "Вагнер"

Напомним, ISW объяснил, почему Пригожин воздерживается от комментариев о войне в Украине.

В то же время, Литва закроет два КПП на границе с Беларусью.

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