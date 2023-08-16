"Вагнерівці" офіційно зареєструвались у Білорусі, як "освітня організація"
У Білорусі офіційно зареєстрували ПВК "Вагнер". Так, військові табори за даними білоруського реєстру належать організації, що надає освітні послуги.
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру Білорусі.
Що відомо про реєстрацію ПВК "Вагнер" у Білорусі
Як відомо, у липні цього року до Білорусі з РФ перекинули найманців ПВК "Вагнер". Достеменно невідомо для чого це потрібно Росії. За однією з версій "вагнерівці" прибули для операції на білорусько-польському кордоні.
Так, у Держдумі РФ погрожували захопленням Сувальського коридору у Польщі. Теоретично, у разі успіху такої операції ця ділянка сполучатиме Білорусь та Калінінградську область РФ. Уряд Польщі стурбований такою ситуацією на кордоні і посилює армію.
За іншою ж версією, оприлюдненою Інститутом дослідження війни, найманці прибули задля навчання білоруських військових. Це в деякій мірі пояснює, чому ПВК "Вагнер" вирішили зареєструвати як освітню організацію.
У реєстрі зазначено, що ТОВ "Група Вагнер" зареєстрована в Осиповицькому райвиконкомі 4 серпня. Саме у Осиповицькому районі у селі Цель розміщена основна білоруська база найманців. Також "вагнерівці" використовують колишнє військове містечко Поплави.
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