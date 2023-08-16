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"Вагнерівці" офіційно зареєструвались у Білорусі, як "освітня організація"

16 серпня 2023 23:10
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Валерія Пержун
редактор
"Вагнерівці" офіційно зареєструвались у Білорусі, як "освітня організація"
Найманці ПВК "Вагнер". Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Білорусі офіційно зареєстрували ПВК "Вагнер". Так, військові табори за даними білоруського реєстру належать організації, що надає освітні послуги.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру Білорусі.

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Що відомо про реєстрацію ПВК "Вагнер" у Білорусі

Як відомо, у липні цього року до Білорусі з РФ перекинули найманців ПВК "Вагнер". Достеменно невідомо для чого це потрібно Росії. За однією з версій "вагнерівці" прибули для операції на білорусько-польському кордоні.

Так, у Держдумі РФ погрожували захопленням Сувальського коридору у Польщі. Теоретично, у разі успіху такої операції ця ділянка сполучатиме Білорусь та Калінінградську область РФ. Уряд Польщі стурбований такою ситуацією на кордоні і посилює армію. 

За іншою ж версією, оприлюдненою Інститутом дослідження війни, найманці прибули задля навчання білоруських військових. Це в деякій мірі пояснює, чому ПВК "Вагнер" вирішили зареєструвати як освітню організацію. 

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ПВК "Вагнер" у Єдиному реєстрі

У реєстрі зазначено, що ТОВ "Група Вагнер" зареєстрована в Осиповицькому райвиконкомі 4 серпня. Саме у Осиповицькому районі у селі Цель розміщена основна білоруська база найманців. Також "вагнерівці" використовують колишнє військове містечко Поплави. 

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Відомості про реєстрацію ПВК "Вагнер" 

Нагадаємо, ISW пояснив, чому Пригожин утримується від коментарів про війну в Україні.

Водночас Литва закриє два КПП на кордоні з Білоруссю.

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