"Вагнеровцы" вернутся в Африку: ISW объяснил, почему Пригожин перестал критиковать минобороны рф

ЧВК "Вагнер", вероятно, вернется в Африку

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перестал критиковать министерство обороны. Вероятно, он вообще планирует вывести свою военную структуру и вернуть ее в Африку.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Пригожин притих

Одиозный российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в последнее время резко изменил риторику по отношению к министерству обороны России.

Как допустили в Институте изучения войны, такое изменение в отношении Пригожина к военному руководству россии продиктовано желанием сохранить остатки "вагнеровских" подразделений, до сих пор продолжающих наступать на позиции Сил обороны на восточном фронте.

"Вагнер" возвращается в Африку

По информации СМИ, Пригожин вообще планирует сфокусироваться на Африке, где ЧВК "Вагнер" действовали до начала полномасштабной войны в Украине.

Также издание Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что российские власти в случае захвата Бахмута не разрешат Евгению Пригожину приписать эту победу исключительно своим наемникам.

Напомним, что, несмотря на многомесячные попытки и потери, наемники "Вагнера" до сих пор не смогли взять главную цель — Бахмут. Поэтому Пригожин, как утверждают СМИ, намерен снова сосредоточить внимание на Африке, где его операции, вероятно, будут привлекать больше его внимания в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его наемников.

Фото из российских СМИ