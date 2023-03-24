"Вагнерівці" повернуться до Африки: ISW пояснив, чому Пригожин перестав критикувати міноборони рф

ПВК "Вагнер", імовірно, повернеться до Африки

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перестав критикувати міністерство оборони. Імовірно, він взагалі планує вивести свою військову структуру і повернути її до Африки.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Пригожин притих

Одіозний російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в останній час різко змінив риторику щодо міністерства оборони рф.

Як припустили у Інституті вивчення війни, така зміна у ставленні Пригожина до військового керівництва росії продиктована бажанням зберегти залишки "вагнерівських" підрозділів, які досі продовжують наступати на позиції Сил оборони на східному фронті.

"Вагнер" повертається в Африку

За інформацією ЗМІ, Пригожин взагалі планує сфокусуватися на Африці, де ПВК "Вагнер" діяли до початку повномасштабної війни в Україні.

Також видання Bloomberg повідомило, з посиланням на власні джерела, що російська влада у випадку захоплення Бахмута не дозволить Євгену Пригожину приписати цю перемогу винятково своїм найманцям.

Нагадаємо, що попри багатомісячні спроби та втрати, найманці "Вагнера" досі не змогли взяти головну мету — Бахмут. Тому Пригожин, як стверджують ЗМІ, збирається знову зосередити увагу на Африці, де його операції, ймовірно, привертатимуть більше його уваги в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців.

Фото з російських ЗМІ