"Вагнерівці" повернуться до Африки: ISW пояснив, чому Пригожин перестав критикувати міноборони рф
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перестав критикувати міністерство оборони. Імовірно, він взагалі планує вивести свою військову структуру і повернути її до Африки.
Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Пригожин притих
Одіозний російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в останній час різко змінив риторику щодо міністерства оборони рф.
Як припустили у Інституті вивчення війни, така зміна у ставленні Пригожина до військового керівництва росії продиктована бажанням зберегти залишки "вагнерівських" підрозділів, які досі продовжують наступати на позиції Сил оборони на східному фронті.
"Вагнер" повертається в Африку
За інформацією ЗМІ, Пригожин взагалі планує сфокусуватися на Африці, де ПВК "Вагнер" діяли до початку повномасштабної війни в Україні.
Також видання Bloomberg повідомило, з посиланням на власні джерела, що російська влада у випадку захоплення Бахмута не дозволить Євгену Пригожину приписати цю перемогу винятково своїм найманцям.
Нагадаємо, що попри багатомісячні спроби та втрати, найманці "Вагнера" досі не змогли взяти головну мету — Бахмут. Тому Пригожин, як стверджують ЗМІ, збирається знову зосередити увагу на Африці, де його операції, ймовірно, привертатимуть більше його уваги в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців.
Фото з російських ЗМІ