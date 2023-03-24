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"Вагнерівці" повернуться до Африки: ISW пояснив, чому Пригожин перестав критикувати міноборони рф

24 березня 2023 07:26
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ПВК "Вагнер", імовірно, повернеться до Африки
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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перестав критикувати міністерство оборони. Імовірно, він взагалі планує вивести свою військову структуру і повернути її до Африки.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Пригожин притих

Одіозний російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в останній час різко змінив риторику щодо міністерства оборони рф.

Як припустили у Інституті вивчення війни, така зміна у ставленні Пригожина до військового керівництва росії продиктована бажанням зберегти залишки "вагнерівських" підрозділів, які досі продовжують наступати на позиції Сил оборони на східному фронті.

"Вагнер" повертається в Африку

За інформацією ЗМІ, Пригожин взагалі планує сфокусуватися на Африці, де ПВК "Вагнер" діяли до початку повномасштабної війни в Україні.

Також видання Bloomberg повідомило, з посиланням на власні джерела, що російська влада у випадку захоплення Бахмута не дозволить Євгену Пригожину приписати цю перемогу винятково своїм найманцям.

Нагадаємо, що попри багатомісячні спроби та втрати, найманці "Вагнера" досі не змогли взяти головну мету — Бахмут. Тому Пригожин, як стверджують ЗМІ, збирається знову зосередити увагу на Африці, де його операції, ймовірно, привертатимуть більше його уваги в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців.

Фото з російських ЗМІ

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