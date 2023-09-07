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"Вагнеровцы" рассказали о преступных приказах Пригожина

7 сентября 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Вагнеровцы" рассказали о преступных приказах Пригожина
Бывший боец ЧВК "Вагнер". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывшие заключенные, завербованные в ЧВК "Вагнер", Максим Зеленов и Алексей Чернявский рассказали о преступных приказах Евгения Пригожина. Главарь говорил бросать гранаты в жилые дома и добивать гражданских.

Об этом бывшие "вагнеровцы" рассказали для "Гулагу.нет".

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Преступные приказы Пригожина

Экс-наемники рассказали, что с другими "вагнеровцами" отправились зачищать село под Соледаром в Донецкой области.

Командование и главарь ЧВК Евгений Пригожин отдавали им преступные приказы. Они говорили им забрасывать гранатами жилые дома и добивать мирных женщин и детей.

После этого Максим и Алексей сбежали из лагеря и скрывались более восьми месяцев.

После смерти Евгения Пригожина экс-наемники решили рассказать о преступных приказах.

Напомним, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.

Также мы писали, что в сети показали могилу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге.

Добавим, в ГУР подтвердили гибель пособника главаря ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа. В то же время разведка еще проверяет информацию о смерти финансиста наемников Евгения Пригожина.

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