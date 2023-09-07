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"Вагнерівці" розповіли про злочинні накази Пригожина

7 вересня 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Вагнерівці" розповіли про злочинні накази Пригожина
Колишній боєць ПВК "Вагнер". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишні ув'язнені, які були завербовані в ПВК "Вагнер", Максим Зеленов та Олексій Чернявський розповіли про злочинні накази Євгена Пригожина. Ватажок казав кидати гранати в житлові будинки та добивати цивільних.

Про це колишні "вагнерівці" розповіли для "Гулагу.нет".

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Злочинні накази Пригожина

Екснайманці розповіли, що з іншими "вагнерівцями" вирушили зачищати село під Соледаром у Донецькій області.

Командування та ватажок ПВК Євген Пригожин віддавали їм злочинні накази. Вони казали їм закидати гранатами житлові будинки і добивати мирних жінок і дітей.

Після цього Максим та Олексій втекли з табору та переховувалися понад вісім місяців.

Після смерті Євгена Пригожина екснайманці вирішили розповісти про злочинні накази.

Нагадаємо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.

Також ми писали, що у мережі показали могилу ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Його поховали на Порохівському кладовищі в Петербурзі.

Додамо, у ГУР підтвердили загибель пособника ватажка ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня. Водночас розвідка ще перевіряє інформацію щодо смерті фінансиста найманців Євгенія Пригожина.

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