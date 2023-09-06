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У ГУР поки що не підтвердили смерть Пригожина у авіакатастрофі

6 вересня 2023 16:38
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Валерія Пержун
редактор
У ГУР поки що не підтвердили смерть Пригожина у авіакатастрофі
Фінансист ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ГУР підтвердили загибель пособника ватажка ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня. Водночас розвідка ще перевіряє інформацію щодо смерті фінансиста найманців Євгенія Пригожина.

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

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23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer. Серед пасажирів були Євгеній Пригожин та Дмитро Уткін. У авіакатастрофі загинули 10 осіб.

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", — зазначив він.

Водночас у РФ закриті похорони Пригожина провели ще 29 серпня. 

"Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати", — наголосив представник української розвідки.

Нагадаємо, ISW проаналізував, навіщо РФ засекретила похорон Пригожина.

Також ЗМІ писали, що напередодні загибелі Пригожина з Африки виманило Міноборони РФ.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що смерть Пригожина свідчить про те, що Путін не поважає свого слова.

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