У ГУР поки що не підтвердили смерть Пригожина у авіакатастрофі
У ГУР підтвердили загибель пособника ватажка ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня. Водночас розвідка ще перевіряє інформацію щодо смерті фінансиста найманців Євгенія Пригожина.
Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.
Що ГУР знає про забилель керівництва вагнерівців
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer. Серед пасажирів були Євгеній Пригожин та Дмитро Уткін. У авіакатастрофі загинули 10 осіб.
"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", — зазначив він.
Водночас у РФ закриті похорони Пригожина провели ще 29 серпня.
"Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати", — наголосив представник української розвідки.
Нагадаємо, ISW проаналізував, навіщо РФ засекретила похорон Пригожина.
Також ЗМІ писали, що напередодні загибелі Пригожина з Африки виманило Міноборони РФ.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що смерть Пригожина свідчить про те, що Путін не поважає свого слова.