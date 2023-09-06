У ГУР поки що не підтвердили смерть Пригожина у авіакатастрофі

Фінансист ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ГУР підтвердили загибель пособника ватажка ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня. Водночас розвідка ще перевіряє інформацію щодо смерті фінансиста найманців Євгенія Пригожина.

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

Читайте також:

Що ГУР знає про забилель керівництва вагнерівців

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer. Серед пасажирів були Євгеній Пригожин та Дмитро Уткін. У авіакатастрофі загинули 10 осіб.

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", — зазначив він.

Водночас у РФ закриті похорони Пригожина провели ще 29 серпня.

"Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати", — наголосив представник української розвідки.

Нагадаємо, ISW проаналізував, навіщо РФ засекретила похорон Пригожина.

Також ЗМІ писали, що напередодні загибелі Пригожина з Африки виманило Міноборони РФ.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що смерть Пригожина свідчить про те, що Путін не поважає свого слова.