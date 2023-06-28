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"Вагнеровцы" в Беларуси и ядерная угроза на ЗАЭС: прямой эфир Новини.LIVE

28 июня 2023 18:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Вагнеровцы" в Беларуси и ядерная угроза на ЗАЭС: прямой эфир Новини.LIVE
Народный депутат Евгений Шевченко. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 28 июня, гостем студии Новини.LIVE стал народный депутат Евгений Шевченко. В прямом эфире, который начнется в 19:00, он расскажет о последних заявлениях Путина, перебазировании Пригожина и вагнеровцев в Беларусь и угрозе ЗАЭС.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новости.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

В гостях студии Новини.LIVE 28 июня Евгений Шевченко, народный депутат Украины. Вместе с ведущими канала Ланой Шевчук и Вадимом Ярошенко говорили о последних заявлениях Путина, перебазировании Пригожина и вагнеровцев в Беларусь, ядерной угрозе на ЗАЭС и ядерном оружии и территории в Беларуси. А также обсуждали контрнаступление и другие важные вопросы.

Напомним, Александр Лукашенко признал, что Владимир Путин упустил ситуацию с бунтом Евгения Пригожина. Потому ни себя, ни Путина он героями не считает.

Также мы писали, что Кремль может сохранить ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру — в Африке, на Ближнем Востоке или даже в Украине. Но для этого придется заменить Евгения Пригожина во главе этой структуры.

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