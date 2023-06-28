"Вагнерівці" в Білорусі та ядерна загроза на ЗАЕС: прямий ефір Новини.LIVE

Народний депутат Євгеній Шевченко. Фото: google.com

У середу, 28 червня, гостем студії Новини.LIVE став народний депутат Євгеній Шевченко. У прямому ефірі, який розпочнеться о 19:00, він розповість про останні заяви Путіна, перебазування Пригожина та вагнерівців до Білорусі та загрозу на ЗАЕС.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

У гостях студії Новини.LIVE 28 червня Євгеній Шевченко, народний депутат України. Разом із ведучими каналу Ланою Шевчук та Вадимом Ярошенком говорили про останні заяви Путіна, перебазування Пригожина та вагнерівців до Білорусі, ядерну загрозу на ЗАЕС та ядерну зброю та території в Білорусі. А також обговорювали контрнаступ та інші важливі питання.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко визнав, що Володимир Путін проґавив ситуацію із бунтом Євгена Пригожина. Тому ні себе, ні Путіна він героями не вважає.

Також ми писали, що Кремль може зберегти ПВК "Вагнер" як окрему структуру — в Африці, на Близькому Сході чи навіть в Україні. Але для цього доведеться замінити Євгена Пригожина на чолі цієї структури.