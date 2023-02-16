Узники и вагнеровцы: кто воюет на Луганщине

Гайдай рассказал кто из армии РФ воюет на Луганщине

В Луганской области сосредоточены несколько десятков тысяч российских военных, среди них — кадровые войска, десантники, а также заключенные и вагнеровцы.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Кадровые войска в принципе на Луганщине есть. Более того, несколько недель назад они проводили разведку боем, где-то зондировали слабые места, есть ли они у наших сил обороны или нет. Это разные подразделения были — десантники, спецназ ГРУ минобороны России", — сказал Гайдай.

По его словам, в Луганской области воюет сборная солянка российских военных. Среди них недавно мобилизованные, прошедшие подготовку в разных частях россии и белоруси. Их достаточно много и их бросают в бой.

"Есть десантники, есть кадыровцы, которые выполняют роль просто загран отрядов — стоят позади и расстреливают тех, кто пытается убегать. Фиксировали подразделения спецназа вроде СОБРа. Вагнеровцы и зеки все же остаются, немного их есть, но не большое количество. Они в направлении Соледара и Бахмута уже погибли", — добавил Гайдай.

Точной цифры российских военных в Луганской области глава ОВА не называет, но отметил, что это несколько десятков тысяч врагов.

"Вот реально много. Завезли их достаточно огромное количество. Около Старобельска на всякий случай они выстраивали вторую линию защиты, достаточно мощную. Это были десантники. А вот кадровые войска они пытались держать подальше от линии фронта", — подытожил Гайдай.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте после массовых потерь. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.