Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Вагнеровцы, заключенные или кадровые войска: кто воюет в Луганской области со стороны оккупантов arrow

Вагнеровцы, заключенные или кадровые войска: кто воюет в Луганской области со стороны оккупантов

16 февраля 2023 18:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Узники и вагнеровцы: кто воюет на Луганщине
Гайдай рассказал кто из армии РФ воюет на Луганщине
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Луганской области сосредоточены несколько десятков тысяч российских военных, среди них — кадровые войска, десантники, а также заключенные и вагнеровцы.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также:

"Кадровые войска в принципе на Луганщине есть. Более того, несколько недель назад они проводили разведку боем, где-то зондировали слабые места, есть ли они у наших сил обороны или нет. Это разные подразделения были — десантники, спецназ ГРУ минобороны России", — сказал Гайдай.

По его словам, в Луганской области воюет сборная солянка российских военных. Среди них недавно мобилизованные, прошедшие подготовку в разных частях россии и белоруси. Их достаточно много и их бросают в бой.

"Есть десантники, есть кадыровцы, которые выполняют роль просто загран отрядов — стоят позади и расстреливают тех, кто пытается убегать. Фиксировали подразделения спецназа вроде СОБРа. Вагнеровцы и зеки все же остаются, немного их есть, но не большое количество. Они в направлении Соледара и Бахмута уже погибли", — добавил Гайдай.

Гайдай

Точной цифры российских военных в Луганской области глава ОВА не называет, но отметил, что это несколько десятков тысяч врагов.

"Вот реально много. Завезли их достаточно огромное количество. Около Старобельска на всякий случай они выстраивали вторую линию защиты, достаточно мощную. Это были десантники. А вот кадровые войска они пытались держать подальше от линии фронта", — подытожил Гайдай.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте после массовых потерь. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:21 Помощь от Красного Креста 2500 грн: кто имеет право и как получить

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

18:12 На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране

17:59 Ближе к кормильцу: Медведчук заявил, что на постоянной основе живет в москве

Новина з фото

17:57 Авто "Мисс Украины Вселенная-2021" Анны Неплях обстреляли, когда красавица была за рулем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:45 Приобрели жигули, чтобы замаскироваться под местных: в Одесской области пограничники задержали беглецов

Эксклюзив

17:34 Гайдай рассказал, пойдут ли ВСУ в контрнаступление в Луганской области

17:31 Киев будет со светом: в ДТЭК предупредили о завтрашних замерах электропотребления

17:29 Апелляционный суд поддержал застройку многоэтажек вблизи музея "Пирогово"

Новина з фото

17:26 Сколько потратила Рианна на аренду дома в пустыне перед выступлением на Супербоуле-2023

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Новина з відео

16:17 Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

Новина з відео

15:23 Расслабляться рано: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать в Украине свет

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:12 Как звучит Одесса: уникальные звуки города в музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширил и избил полицейского: сын Жириновского получил 15 суток ареста

Эксклюзив

13:00 Украинизация в Одессе: название стадиона "Черноморец" перевели с русского

Новина з відео

11:44 Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Актуальное по теме

None 16 Февраль 18:16

Помощь от Красного Креста 2500 грн: кто имеет право и как получить

None 16 Февраль 16:42

Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

None 16 Февраль 13:35

На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране

None 16 Февраль 18:02

Ближе к кормильцу: Медведчук заявил, что на постоянной основе живет в москве

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB