В'язні та вагнерівці: хто воює на Луганщині

Гайдай розповів, хто з армії рф воює на Луганщині

На Луганщині зосереджені кілька десятків тисяч російських військових, серед них – кадрові війська, десантники, а також в’язні та "вагнерівці".

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кадрові війська в принципі на Луганщині є. Ба більше, кілька тижнів тому вони проводили розвідку боєм, десь зондували слабкі місця, чи є вони в наших сил оборони чи немає. Це різні підрозділи були — десантники, спецназ ГРУ міноборони росії", — сказав Гайдай.

За його словами, на Луганщині воює збірна солянка російських військових. Серед них нещодавно мобілізовані, які пройшли підготовку в різних частинах росії та Білорусі. Їх достатньо багато і їх кидають у бій.

"Є десантники, є кадирівці, які виконують роль просто загран загонів — стоять позаду і розстрілюють тих, хто намагається тікати. Фіксували підрозділи спецназу на кшталт СОБРу. Вагнерівці та зеки все таки залишаються, трохи їх є, але не велика кількість. Вони в напрямку Соледара та Бахмута вже загинули", — додав Гайдай.

Точної цифри російських військових на Луганщині очільник ОВА не називає, але зазначив, що це кілька десятків тисяч ворогів.

"От реально багато. Завезли їх достатньо величезну кількість. Біля Старобільська про всяк випадок вони вибудовували другу лінію захисту, достатньо потужну. Це були десантники. А от кадрові війська вони намагалися тримати подалі від лінії фронту", — підсумував Гайдай.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують невдалі спроби поповнити кількість військових на фронті після масових втрат. Зокрема, понад тисячу нових чоловіків, завербованих із в'язниць у Криму, перекинули на фронт з початку лютого.