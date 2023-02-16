В'язні та вагнерівці: хто воює на Луганщині

"Вагнерівці", в'язні чи кадрові війська: хто воює на Луганщині з боку окупантів
На Луганщині зосереджені кілька десятків тисяч російських військових, серед них – кадрові війська, десантники, а також в’язні та "вагнерівці".
Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
-
Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного
-
"Під загрозою мільйони": яким країнам загрожує спуск води із Каховського водосховища
-
Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж
-
Поліцейські Київщини встигли витягли з петлі 43-річного чоловіка
-
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн: хто має право та як отримати
-
Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят
-
На "Берлінале-2023" представлені шість українських фільмів, а також дві стрічки про нашу країну
-
Ближче до годувальника: Медведчук заявив, що на постійній основі мешкає у москві
-
Автівку "Міс України Всесвіт 2021" Анни Неплях обстріляли, коли красуня була за кермом
"Кадрові війська в принципі на Луганщині є. Ба більше, кілька тижнів тому вони проводили розвідку боєм, десь зондували слабкі місця, чи є вони в наших сил оборони чи немає. Це різні підрозділи були — десантники, спецназ ГРУ міноборони росії", — сказав Гайдай.
За його словами, на Луганщині воює збірна солянка російських військових. Серед них нещодавно мобілізовані, які пройшли підготовку в різних частинах росії та Білорусі. Їх достатньо багато і їх кидають у бій.
"Є десантники, є кадирівці, які виконують роль просто загран загонів — стоять позаду і розстрілюють тих, хто намагається тікати. Фіксували підрозділи спецназу на кшталт СОБРу. Вагнерівці та зеки все таки залишаються, трохи їх є, але не велика кількість. Вони в напрямку Соледара та Бахмута вже загинули", — додав Гайдай.
Точної цифри російських військових на Луганщині очільник ОВА не називає, але зазначив, що це кілька десятків тисяч ворогів.
"От реально багато. Завезли їх достатньо величезну кількість. Біля Старобільська про всяк випадок вони вибудовували другу лінію захисту, достатньо потужну. Це були десантники. А от кадрові війська вони намагалися тримати подалі від лінії фронту", — підсумував Гайдай.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують невдалі спроби поповнити кількість військових на фронті після масових втрат. Зокрема, понад тисячу нових чоловіків, завербованих із в'язниць у Криму, перекинули на фронт з початку лютого.