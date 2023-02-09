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"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута

9 февраля 2023 12:47
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Бахмут под ВСУ: военный рассказал новости за 9 февраля
Самое горячее направление наблюдается не только в районе Бахмута и Соледара, но и Авдеевки и Угледара
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Город Бахмут остается под контролем Украины, в целом держится вся линия разграничения, подразделения ВСУ выдерживают давление врага. Сложная ситуация сейчас наблюдается в Угледаре, где вражеская 155-я бригада морской пехоты пошла в наступление, однако понесла немалые потери.

Об этом на своей странице в Тик-Ток рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона позывной киевлянин, передают Новини.LIVE.

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По словам военного, самое горячее направление сейчас наблюдается не только в районе Бахмута и Соледара, но и Авдеевки и Угледара. Однако вся линия разграничения держится, подразделения ВСУ выдерживают давление. Особенно сложно в зоне ответственности 72-й в Угледаре.

"Наши козаки перемололи там и перебили 155-ю бригаду морской пехоты. Отбивают атаки в Авдеевке, жгут там бронетехнику, потери живой силы нет смысла считать. Линия Соледар-Бахмут тоже держится. В среду (8 февраля. - ред.) наши выходили на штурмовые действия с северной стороны, отразили наши позиции назад. Сложно повсюду, потому что враг лезет везде. Но пехота же не бесконечна и эти вагнеровцы тоже заканчиваются. А вот кадровые не сильно хотят умирать непонятно за что. Однако все равно лезут", — уточнил Киянин.

По его словам, у врага до сих пор есть преимущество в применении артиллерии, однако мощи уже меньше, а украинские артиллеристы более мастерские.

"Скорее бы нам передали БК в таком количестве, чтобы мы могли выбивать врага из опорников и занятых домов. Тогда ситуация изменится. Сам Бахмут абсолютно весь под контролем ВСУ. Они пытаются где-то пролезать и сразу получают контратаку. Ситуация тяжелая, как всегда, но контролируемая . Держим строй и верим Вооруженным Силам", — подытожил Киянин.

Напомним, по последним данным Генштаба, противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар.

Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

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