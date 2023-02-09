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"Вагнерівці закінчились, в хід пішли кадрові військові": останні новини з Бахмуту

9 лютого 2023 12:47
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Бахмут під ЗСУ: військовий про новини за 9 лютого
Найгарячіший напрямок наразі спостерігається не лише в районі Бахмуту та Соледару, а ще Авдіївки та Вугледару
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Місто Бахмут залишається під контролем України, загалом тримається вся лінія розмежування, підрозділи ЗСУ витримують натиск ворога. Складна ситуація наразі спостерігається у Вугледарі, де ворожа 155-та бригада морської піхоти пішла в наступ, однак понесла чималі втрати. 

Про це на своїй сторінці в Тік-Ток розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону позивний Киянин, передають Новини.LIVE. 

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За словами військового, найгарячіший напрямок наразі спостерігається не лише в районі Бахмуту та Соледару, а ще Авдіївки та Вугледару. Проте вся лінія розмежування тримається, підрозділи ЗСУ витримують натиск. Особливо складно в зоні відповідальності 72-ї у Вугледарі.

"Наші козаки перемололи там і перебили 155-ту бригаду морської піхоти. Відбивають атаки в Авдіївці, палять там бронетехніку, втрати живої сили нема навіть сенсу рахувати. Лінія Соледар-Бахмут теж тримається. В середу (8 лютого. - ред.) наші козаки виходили на штурмові дії з північної сторони, повідбивали наші позиції назад. Складно повсюди, бо ворог лізе скрізь. Але піхота ж не безкінечна і ці вагнери теж закінчуються. А от кадрові не сильно хочуть вмирати незрозуміло за що. Проте все одно лізуть", — уточнив Киянин. 

Российские оккупанты

За його словами, у ворога досі є перевага у застосуванні артилерії, однак потуги вже менші, а українські артилеристи більш майстерні.

"Скоріше би нам передали БК у такій кількості, щоб ми могли вибивати ворога із опорників і зайнятих будинків. Тоді ситуація зміниться. Сам Бахмут абсолютно весь під контролем ЗСУ. Вони намагаються десь пролазити і відразу отримують контратаку. Ситуація тяжка, як завжди, але контрольована. Тримаємо стрій і віримо Збройним Силам", — підсумував Киянин.

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар.

Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

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