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Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

25 апреля 2023 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско
Украинцев приглашают вступить в кибервойско. Фото: Минобороны Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вооруженным Силам Украины или Министерству обороны Украины очень нужны специалисты, имеющие IT-образование. Среди востребованных профессий есть тестировщики и разработчики программного обеспечения. Заработная плата стартует от 21 000 грн.

Об этом говорится на сайте по трудоустройству Lobbyx.com.

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Так, в Киеве ищут претендента на роль Android team/tech lead. Эта вакансия предусматривает службу в одном из подразделений специального назначения Сил Обороны.

Также в Киберсил ВСУ ищут Windows Security Expert.

В круг его обязанностей будет входить:

  • оценка защищенности информационных систем;
  • поиск уязвимостей, тестирование на проникновение;
  • обмен опытом и знаниями с командой;
  • подготовка технических отчетов;
  • выполнение задач командования.

Сообщается, что претендентам перед началом работы предлагают обучение. Работа может быть до конца военного положения, так и по временному контракту.

Напомним, украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут устроиться на сезонную работу. В среднем за такую работу платят 2-2,5 тысячи злотых в месяц.

 

 

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