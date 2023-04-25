Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Украинцев приглашают вступить в кибервойско. Фото: Минобороны Украины

Вооруженным Силам Украины или Министерству обороны Украины очень нужны специалисты, имеющие IT-образование. Среди востребованных профессий есть тестировщики и разработчики программного обеспечения. Заработная плата стартует от 21 000 грн.

Об этом говорится на сайте по трудоустройству Lobbyx.com.

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Так, в Киеве ищут претендента на роль Android team/tech lead. Эта вакансия предусматривает службу в одном из подразделений специального назначения Сил Обороны.

Также в Киберсил ВСУ ищут Windows Security Expert.

В круг его обязанностей будет входить:

оценка защищенности информационных систем;

поиск уязвимостей, тестирование на проникновение;

обмен опытом и знаниями с командой;

подготовка технических отчетов;

выполнение задач командования.

Сообщается, что претендентам перед началом работы предлагают обучение. Работа может быть до конца военного положения, так и по временному контракту.

Напомним, украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут устроиться на сезонную работу. В среднем за такую работу платят 2-2,5 тысячи злотых в месяц.