Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско
Вооруженным Силам Украины или Министерству обороны Украины очень нужны специалисты, имеющие IT-образование. Среди востребованных профессий есть тестировщики и разработчики программного обеспечения. Заработная плата стартует от 21 000 грн.
Об этом говорится на сайте по трудоустройству Lobbyx.com.
Так, в Киеве ищут претендента на роль Android team/tech lead. Эта вакансия предусматривает службу в одном из подразделений специального назначения Сил Обороны.
Также в Киберсил ВСУ ищут Windows Security Expert.
В круг его обязанностей будет входить:
- оценка защищенности информационных систем;
- поиск уязвимостей, тестирование на проникновение;
- обмен опытом и знаниями с командой;
- подготовка технических отчетов;
- выполнение задач командования.
Сообщается, что претендентам перед началом работы предлагают обучение. Работа может быть до конца военного положения, так и по временному контракту.
Напомним, украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут устроиться на сезонную работу. В среднем за такую работу платят 2-2,5 тысячи злотых в месяц.