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Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

25 квітня 2023 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо
Українців запрошують вступити до кібервійськ. Фото: Міноборони України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Збройним Силам України або Міністерству оборони України дуже потрібні фахівці, які мають IT-освіту. Серед затребуваних професій є тестувальники та розробники програмного забезпечення. Заробітні плати стартують від 21 000 грн.

Про це йдеться на сайті з працевлаштування Lobbyx.com.

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Так, у Києві шукають претендента на роль Android team/tech lead. Ця вакансія передбачає службу в одному з підрозділів спеціального призначення Сил Оборони.

Також до Кіберсил ЗСУ шукають Windows Security Expert.  

До кола його обов'язків входитиме:

  • оцінка захищеності інформаційних систем;
  • пошук вразливостей, тестування на проникнення;
  • обмін досвідом та знаннями з командою;
  • підготовка технічних звітів;
  • виконання задач командування.

Повідомляється, що претендентам перед початком роботи пропонують навчання. Робота може бути як до кінця воєнного стану, так і за тимчасовим контрактом.

Нагадаємо, українці, які виїхали до Польщі через війну, можуть влаштуватися на сезонну роботу. У середньому за таку роботу платять 2 — 2,5 тисячі злотих на місяць.

 

 

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