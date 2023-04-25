Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Українців запрошують вступити до кібервійськ. Фото: Міноборони України

Збройним Силам України або Міністерству оборони України дуже потрібні фахівці, які мають IT-освіту. Серед затребуваних професій є тестувальники та розробники програмного забезпечення. Заробітні плати стартують від 21 000 грн.

Про це йдеться на сайті з працевлаштування Lobbyx.com.

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Так, у Києві шукають претендента на роль Android team/tech lead. Ця вакансія передбачає службу в одному з підрозділів спеціального призначення Сил Оборони.

Також до Кіберсил ЗСУ шукають Windows Security Expert.

До кола його обов'язків входитиме:

оцінка захищеності інформаційних систем;

пошук вразливостей, тестування на проникнення;

обмін досвідом та знаннями з командою;

підготовка технічних звітів;

виконання задач командування.

Повідомляється, що претендентам перед початком роботи пропонують навчання. Робота може бути як до кінця воєнного стану, так і за тимчасовим контрактом.

Нагадаємо, українці, які виїхали до Польщі через війну, можуть влаштуватися на сезонну роботу. У середньому за таку роботу платять 2 — 2,5 тисячі злотих на місяць.