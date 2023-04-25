Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо
Збройним Силам України або Міністерству оборони України дуже потрібні фахівці, які мають IT-освіту. Серед затребуваних професій є тестувальники та розробники програмного забезпечення. Заробітні плати стартують від 21 000 грн.
Про це йдеться на сайті з працевлаштування Lobbyx.com.
Так, у Києві шукають претендента на роль Android team/tech lead. Ця вакансія передбачає службу в одному з підрозділів спеціального призначення Сил Оборони.
Також до Кіберсил ЗСУ шукають Windows Security Expert.
До кола його обов'язків входитиме:
- оцінка захищеності інформаційних систем;
- пошук вразливостей, тестування на проникнення;
- обмін досвідом та знаннями з командою;
- підготовка технічних звітів;
- виконання задач командування.
Повідомляється, що претендентам перед початком роботи пропонують навчання. Робота може бути як до кінця воєнного стану, так і за тимчасовим контрактом.
Нагадаємо, українці, які виїхали до Польщі через війну, можуть влаштуватися на сезонну роботу. У середньому за таку роботу платять 2 — 2,5 тисячі злотих на місяць.