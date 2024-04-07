Главарь самопровозглашенной ДНР Пушилин поздравил "соотечественников" дип-фейком

Главарь самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Фото: Associated Press

Глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Денис Пушилин поздравил жителей так называемой ДНР с 10-й годовщиной "создания". Однако оказалось, что он скачал на официальную страницу дип-фейк.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Видео Пушилина оказалось дип-фейком

В воскресенье, 7 апреля, на официальных страницах Пушилина появилось видео с поздравлениями "соотечественников" с 10-летием создания самопровозглашенной ДНР.

Проверив видео на сайте Deepware, стало понятно, что видео с 97% вероятностью является дип-фейком. Причины, почему главарь боевиков ДНР, выставил фейковое "поздравление" - неизвестны.

Результат проверки видео на сайте Deepware. Фото: скриншот

Напомним, что Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления на временно оккупированных территориях Донецкой области. В СБУ выдвинули подозрение вожакам ДНР за организацию "выборов".

Ранее мы писали, что в самопровозглашенной ДНР военный преступник Эдуард Басурин сделал заявление о намерении захватить Одессу.